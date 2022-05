Allianz Geas, arriva la conferma di Jazmon Gwathmey

Per l’Allianz Geas Sesto San Giovanni arriva la prima importante conferma per la stagione 2022-23: Jazmon Gwathmey giocherà in rossonero anche l’anno prossimo.

Per l’esterna classe 1993, nativa della Virginia (Usa) ma che dispone anche del passaporto portoricano, sarà il terzo anno a Sesto, in seguito a due campionati in crescita personale: “Jaz” (che ha fatto registrare il season-high nella gara di ritorno contro Empoli: 26 punti con 10/13 da due e 1/3 da tre, 3 rimbalzi e 3 assist) ha chiuso quest’anno con una media di 15.8 punti (48% da due), 6.1 rimbalzi e 2.5 assist, migliorando le cifre dell’annata precedente (14.1 punti, 5 rimbalzi e 1.9 assist).

La talentuosa guardia potrà deliziare nuovamente i tifosi rossoneri con il suo folto bagaglio tecnico e con la sua naturale predisposizione offensiva, coi suoi morbidi jumper dal palleggio dalla media e con le sue brucianti penetrazioni in area.

Un insieme di aspetti, uniti a un grande atletismo, che Gwathmey ha potuto maturare grazie alle esperienze pregresse, a partire da quelle in Ncaa con la James Madison University, in Wnba con San Antonio e Indiana e anche in Australia, Corea del Sud, Spagna e Porto Rico, fino a quelle con la nazionale portoricana, con cui ha vinto l’oro ai campionati centramericani nel 2018 e partecipato all’ultima Olimpiade.

Ecco il commento della diretta interessata: “Sono entusiasta di poter tornare in campo con Sesto la prossima stagione. L’anno trascorso è stato complicato e duro per ogni persona dell’Allianz Geas, ma sono fiduciosa che il prossimo campionato sarà tutta un’altra storia!”.