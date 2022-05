Allianz Geas, Gargantini confermata in prima squadra al fianco di coach Zanotti

Altra conferma in casa Allianz Geas Sesto Giovanni dopo quelle relative a Jazon Gwathmey e Gaia Gorini. La seconda assistente di coach Zanotti, Martina Gargantini, sarà in rossonero anche per la prossima stagione.



Gargantini, che a Sesto San Giovanni è inoltre l’allenatrice del gruppo Under 17, è stata di recente chiamata a partecipare agli impegni della nazionale azzurra Under 16 come assistant coach.

Inoltre, Martina Gargantini è una delle quattro giovani allenatrici scelte in tutta Europa a prendere parte al prestigioso Fiba Europe Mentoring Program, che prevede un supporto costante da parte di figure senior affermate ad alto livello, oltre che una serie di stage intensivi, svolti in vari paesi, mirati all’aumento delle competenze da coach.

Ecco il commento della diretta interessata sulla conferma con l’Allianz Geas: “Sono contenta di poter continuare la mia avventura a Sesto. Ringrazio la società e Cinzia per la fiducia".

E ancora: "Cercherò di fare del mio meglio ogni singolo giorno che entro in palestra, cercando di aiutare coach Zanotti e le ragazze della squadra mettendoci grande impegno, disponibilità e passione. In questi giorni stiamo continuando a lavorare in palestra e non vedo l’ora che inizi la prossima stagione”.