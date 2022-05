Allianz Geas Sesto San Giovanni, Ilaria Panzera rinnova fino alla stagione 2024-25

La rossonera Ilaria Panzera rimarrà in rossonero fino all’annata 2024-25: la classe 2002, cresciuta soprattutto nelle giovanili sestesi e a fianco della prima squadra – con cui gioca già da 5 anni – allunga così il proficuo rapporto con l’Allianz Geas, con cui il precedente contratto triennale la legava già a tutto il 2022-23.

La società sestese conferma così la fiducia nei confronti della talentuosa guardia, ormai più che un prospetto della pallacanestro italiana: oltre alle esperienze con il club, con cui ha terminato l’ultimo campionato con la media di 5.4 punti, 2.3 rimbalzi e 2.2 assist, Ilaria è stata pochi giorni fa chiamata dal coach della nazionale senior Lino Lardo a prendere parte agli impegni estivi azzurri. Sempre con l’Italia, tra l’altro, Panzera aveva vinto l’oro Under 18 nel 2019 e il titolo di Mvp di quella manifestazione.

Ecco le parole della diretta interessata dopo l’allungamento di contratto di altri due anni con l’Allianz Geas: “Mi sono sempre trovato bene qui, fin da quando avevo 13 anni: sono quindi molto contenta di comunicare il mio rinnovo con Sesto per ancora altri anni, proprio perché credo che questo sia il posto ideale per la mia crescita. Ho molta fiducia nel progetto della società, che si sta rinforzando sempre di più, e ovviamente non vedo l’ora di iniziare l’anno prossimo!”.