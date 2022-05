Allianz Geas Sesto San Giovanni, arriva la lunga croata Ana-Marija Begic

Ana-Marija Begic è una nuova giocatrice dell’Allianz Geas. La lunga croata si aggiungerà così al reparto lunghe della squadra allenata da coach Cinzia Zanotti – che pochi giorni fa ha visto l’innesto della pivot Usa Tinara Moore –, portando alla squadra la sua fisicità e le sue buone doti tecniche e difensive.

La classe 1994, già vista in Italia per un biennio (2019-21: 12.8 punti con 7.6 rimbalzi il primo anno e 12.9 con 9.3 il secondo) alla Virtus Bologna, è reduce da una stagione passata in Polonia con l’Arka Gdynia e chiusa con la media di 7 punti e 6 rimbalzi a incontro.

el passato della lunga di 190 cm, si contano diverse esperienze nel suo paese natale (del massimo campionato del quale è risultata anche Mvp e miglior centro nel 2015, vincendo anche un titolo e una coppa nazionale) con il ZKK Medvescak, in Spagna con l’A.E. Sedis Basquet, in Svezia con l’Umea BSKT e in Polonia (prima dell’ultima annata, ci aveva già giocato con il Basket Liga Kobiet.

Con la propria nazionale Ana-Marija è stata inoltre vice-campionessa Under 16 della division B agli Europei del 2009 e del 2010 e campionessa d’Europa Under 18 division B l’anno seguente; dopo le esperienze con le giovanili ha iniziato a prendere parte a tutti gli impegni degli ultimi anni con la nazionale senior.

Ecco le parole della diretta interessata: “Sono felice di tornare in Italia e penso inoltre che l’Allianz Geas sia la giusta squadra per farlo. Sono curiosa di vedere che cosa ci porterà il nuovo campionato: con questa squadra ho grandi obbiettivi e spero di poterla aiutare a ottenere qualcosa di importante. Non vedo l’ora di iniziare la prossima stagione!”.