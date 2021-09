Geas Sesto San Giovanni-Limonta Costa Masnaga, Zanotti: "Buona reazione davanti alle difficoltà"

Prima amichevole al PalaNat per la Geas Sesto San Giovanni. Avversaria di giornata la Limonta Costa Masnaga. Le parole di coach Zanotti

Prima amichevole stagionale al PalaNat di Sesto San Giovanni per l'Allianz Geas. Avversaria di turno la Limonta Costa Masnaga, squadra che, come le rossonere, parteciperà al prossimo campionato di serie A1 di basket femminile. La Geas scende sul parquet casalingo ancora in formazione estremamente ridotta. Solo sette atlete a disposizione tra cui la giovanissima Ramon. La partita si gioca con il meccanismo dell'azzeramento del tabellone al termine di ogni quarto finisce con un punteggio complessivo di 63 a 64.

La partita. Nel primo quarto partono forti le ospiti che chiudono il parziale sul 17-11. Va ancora peggio nella seconda frazione con la Geas che deve concedere un break di dieci punti alle lecchesi. Al rientro dopo la pausa la Geas sembra essere completamente trasformata ed il risultato del terzo e del quarto parziale ne sono la dimostrazione pratica. Il terzo termina 28 a 19, il quarto 14-8.

Al termine del match la coach della Geas, Zanotti ha sottolineato che: “Dopo un inizio poco brillante, siamo riuscite a rispondere e a giocare meglio nella metà campo offensiva". Importante l'elogio che rivolge alle sua atlete: "Davanti alle difficoltà ho visto una buona reazione. Alle ragazze presenti, date le tante defezioni, sono stati richiesti molti minuti in campo, rendendo la gara di stasera un test importante”.

Il tabellino di Allianz Geas Sesto San Giovanni-Limonta Costa Masnaga Basket 63-64 Parziali: 11-17; 10-20; 28-19; 14-8



Allianz Geas Sesto San Giovanni: Dotto 14, Raca 15, Ramon 2, Arturi 16, Crudo 5 e 7 rimbalzi, Graves 6, Trucco 5 e 7 rimbalzi.

Limonta Costa Masnaga Basket: non disponibile.