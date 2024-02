Amato fa impazzire l’Allianz Cloud, Milano stende Casale e chiude al sesto posto

Torna al successo la Wegreenit Urania Milano, i Wildcats regolano Casale e conferma il sesto posto in classifica al termine della prima fase di regular season, 92-75.

Brillante prestazione offensiva della truppa di coach Davide Villa, Amato (MVP di serata con 21 punti e 9 assist) arma la mano del trio Potts-Beverly-Lupusor. Non bastano alla Novipiù le buone prove di Kelly e Calzavara.

LA PARTITA

Avvio scoppiettante per Potts che sigla i primi 5 punti della Wegreenit, un morbido jumper di Amato sigilla il 7-2 rossoblu. Immediata reazione di Casale che innesca Fall a centro area, di Martinoni il comodo appoggio che vale il sorpasso, 7-8. Urania si affida troppo alle invenzioni di Potts, cambia spartito coach Villa con Landi, Montano e Bonacini per provare a dare una scossa al match di Milano con Casale sul più 4 dopo due canestri facili di Pepper, 10-14.

Tanti errori da entrambe le parti in un quarto dalle basse percentuali, una bella fiammata di Lupusor regala nuova linfa ai Wildcats, 19-14 alla prima sirena. Difesa molto più reattiva per i padroni di casa, aggressività che produce possessi offensivi di buona qualità, arriva il massimo vantaggio dopo i due liberi di un eccellente Lupusor, 23-14. C’è anche il margine in doppia cifra dopo la tripla dall’angolo di Amato, il play rossoblu regala anche l’assistenza spettacolo per Beverly che schiaccia il più 12, 30-18. Vola sino a 15 il decollo milanese, altro siluro questa volta di Severini, la Novipiù per rientrare si affida al talento di Kelly, tornano sotto gli ospiti dopo il tap-in volante di Fall, 37-28.

Lampo subito disinnescato dalla verve di Potts ed Amato, la penetrazione del regista milanese regala il più 14 all’intervallo, 46-32. Dopo la pausa lunga i piemontesi si sbloccano dall’arco, Fall e Martinoni guidano la rimonta degli uomini di coach Di Bella, 48-38. Con pazienza la Wegreenit prova a ritessere la tela, Amato è l’architrave del nuovo parziale rossoblu che fa esaltare l’Allianz Cloud, 58-41. L’intraprendenza di Calzavara è un fattore nel recupero di Casale, 58-49 con Martinoni a bersaglio. Il finale di quarto è di marca milanese, Urania trova anche il jolly dall’arco di Bonacini, 66-51 dopo l’ottimo canestro in vernice di Lupusor, 66-51 alla penultima sirena.

Non mollano i piemontesi che provano a rientrare subito in apertura di quarto periodo, pericoloso blackout per i Wildcats che sprecano oltre metà del vantaggio acquisito, 70-65 dopo la schiacciata di Fall. La Wegreenit rivede i fantasmi del recente passato, Montano prova a scacciare gli incubi con un botto da distanza siderale, Romano tiene a meno 4 la Novipiù, 75-71. Potts e Beverly cercano di tenere lontana la minaccia, il rabbioso 2+1 dell’ex Brescia porta i padroni di casa vicino al traguardo, 85-73.

E’ la spallata decisiva della sfida, stavolta Milano amministra il finale con lucidità ribaltando anche il meno 14 dell’andata, 92-75.

IL TABELLINO