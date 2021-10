Carugate regola la Torino Teen Basket nell'ultima amichevole della preseason

Ultimo test della preseason per la Blackiron-Rentpoin.it Carugate che ospita tra le mura amiche, la Torino Teen Basket, formazione neopromossa ed inserita nel nostro stesso girone, il Nord, dell’imminente campionato nazionale di Serie A2 di basket femminile.

Defezioni in entrambe i roster, qualche atleta non ancora al meglio della della forma, ma ne è venuto fuori in ogni caso un incontro utile per capire il livello della condizione fisica, mentale e di amalgama. Considerato anche il livello similare tra le due formazioni. Il match finisce per 67-58 per Carugate, 37-32 il parziale.

Il match amichevole ha avuto una valenza di estermo interesse per Coach Cesari al fine di affinare le ultime situazioni di gioco e di tattica in viste dell’esordio in campionato di sabato, 9 ottobre. La Blackiron-Rentpoin.it sarà ospite della Posaclima Ponzano. Palla a due alle ore 19 (diretta streaming sulla pagina Facebook di Basket Carugate).

Un impegno non semplice anche in considerazione delle possibili assenza in casa Carugate. L’esordio casalingo per le ragazze lombarde avverrà, invece, sabato 16 ottobre, palla a due alle ore 20:30, al Palasport di Carugate, dove la Blackiron-Rentpoin.it ospiterò la Delser Women Apu Udine.