Basket femminile Serie A1, la Reyer Venezia supera l'Allianz Geas con un chiaro 71-45

L'Umana Reyer Venezia femminile prende presto le misure all'Allianz Geas Sesto San Giovanni e domina, 71-45 il finale, nel match valido per la tredicesima giornata del campionato di Serie A1 di basket femminile.

La partita - Dopo un primo quarto equilibrato, 22-18, Venezia prende il largo giocando una pallacanestro piacevole e fluida in attacco, mentre in difesa vengono concessi pochi spazi a Geas, presentatosi al Taliercio senza una giocatrice di spessore come Moore.

La Reyer Venezia, con Shepard e Pan in panchina ma non arruolabili, può contare sulla solidità di Delaere (15) e su delle prestazioni pimpanti di Kuier, Fassina e Madera, tutte in doppia cifra. 10 per Gorini in casa Geas. +27 per l'Umana Reyer Venezia che regala anche la prima vittoria da head coach a Michele Dall'Ora, head coach ad interim in luogo dell'indisponibile Andrea Mazzon, festeggiato dal gruppo orogranata con una simpatica "doccia" al termine del match.

Col risultato acquisito, la Reyer s'assicura di non scendere più giù del quarto posto: il risultato della sfida tra Brescia e Bologna determinerà la posizione definitiva, seconda o terza, nel tabellone Coppa Italia.

Per effetto del risultato del Taliercio, ufficiale anche la posizione di Sassari (che può solo rimanere quarta, a prescindere dal risultato di domani contro Schio) e quella del Geas, che si sfideranno nella partita "quarta contro quinta".

Il tabellino di Umana Reyer Venezia - Allianz Geas Sesto San Giovanni 71 - 45 (22-18, 45-28, 65-34, 71-45)

UMANA REYER VENEZIA: Villa M. 4 (1/3, 0/3), Delaere 15 (2/4, 3/4), Pan NE, Meldere 6 (2/3 da 2), Cubaj* 6 (3/10 da 2), Madera 10 (1/2, 2/4), Yasuma* 2 (1/2, 0/3), Fassina* 11 (4/7, 1/4), Santucci* 5 (1/2, 1/1), Shepard NE, Kuier* 12 (4/8, 0/3)

Tiri da 2: 19/41 - Tiri da 3: 7/22 - Tiri Liberi: 12/14 - Rimbalzi: 36 9+27 (Cubaj 6) - Assist: 18 (Yasuma 7) - Palle Recuperate: 12 (Kuier 4) - Palle Perse: 8 (Delaere 3) - Cinque Falli: Meldere

ALLIANZ GEAS SESTO SAN GIOVANNI: Dotto 3 (0/2, 1/1), Begic* 8 (3/8, 0/3), Arturi 2 (1/1 da 2), Gorini* 10 (4/9, 0/3), Bestagno, Tava, Trucco* 7 (2/4, 1/2), Panzera* 8 (1/5, 2/4), Ramon NE, Holmes* 7 (2/7, 1/3) Allenatore: Zanotti C.

Tiri da 2: 13/37 - Tiri da 3: 5/16 - Tiri Liberi: 4/5 - Rimbalzi: 36 8+28 (Begic 9) - Assist: 11 (Holmes 3) - Palle Recuperate: 2 (Gorini 1) - Palle Perse: 22 (Begic 5)

Arbitri: Pazzaglia J., Tallon U., Di Marco R.