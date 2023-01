Basket femminile Serie A1, l'Allianz Geas travolta dal Famila Schio

Squadra in casa

Squadra in casa Sesto San Giovanni

Il Famila Wuber Schio controlla da subito il match con l'Allianz Geas Sesto San Giovanni ed espugna il PalaCarzaniga con un netto 59-80. Mabrey mette 22 punti in 20', con sei triple, poi lascia il proscenio ad altre protagoniste per le "Orange", su tutte una Mestdagh autrice di 16 punti.

Geas, che paga in questa fase della stagione l'assenza di Moore dal referto, risponde con 17 punti di Holmes e 15 di Panzera.

La partita - Inizio perfetto del Famila che in 4 minuti infila un 12-0 parziale con già due triple di Mabrey. Bellissimo momento dopo il primo canestro di Penna con il Teddy Bear Toss organizzato dall’Allianz che ha riempito il parquet di peluche donati ai bambini meno fortunati.

Trucco sblocca il Geas ma Schio vola sulle ali dell’entusiasmo e dall’arco è una sentenza: altre due triple di Mabrey ed è subito 7-18. Dikaioulakos chiama timeout perché in difesa le orange sono poco attente a rimbalzo ma l’ingresso di Sottana dà l’ultima decisiva spallata al quarto: 8 punti in un amen per il 12-28.

Panzera si guadagna subito un fallo dall’arco, ma Mestdagh procede con il clinic dalla lunga distanza: 2 triple in sequenza per lei, un’altra di Sottana ed è subito +20. Il Famila tocca il massimo vantaggio sul +24 con i canestri di Keys; Holmes prova a dare una scossa alle sue con 5 punti consecutivi ma Howard e Ndour rispondono subito per il 26-46 di fine primo tempo.

Ancora Holmes inaugura il secondo tempo con una tripla ma ancora arriva la pronta risposta di Mabrey che ridà 24 punti di vantaggio alle orange. Geas sfrutta bene le seconde opportunità a rimbalzo e ancora Panzera punisce dall’arco però Schio in attacco è indomabile: Mabrey e Mestdagh continuano a bruciare la retina dalla distanza mentre le cugine Bestagno chiudono il quarto con uno scambio di favori per il 42-67.

Geas prova negli ultimi dieci minuti a limitare il passivo e costruisce un buon break con Panzera e Begic che riportano le rossonere sotto i 20 punti di disavanzo. Il Famila però gestisce con discreta calma tutti i possessi e macina bene in attacco trovando con puntualità Bestagno vicino a canestro: gli ultimi due canestri della partita vengono firmati da Begic per il definitivo 59-80.

Il tabellino di Allianz Geas Sesto San Giovanni - Famila Wuber Schio 59 - 80 (12-28, 26-46, 42-67, 59-80)

ALLIANZ GEAS SESTO SAN GIOVANNI: Begic* 14 (6/10, 0/4), Arturi 3 (1/2 da 3), Gorini*, Resemini NE, Leto NE, Bestagno 2 (1/4, 0/1), Tava, Trucco* 8 (3/7, 0/2), Panzera* 15 (2/3, 2/8), Ramon NE, Holmes* 17 (2/5, 3/4) Allenatore: Zanotti C.

Tiri da 2: 14/35 - Tiri da 3: 6/27 - Tiri Liberi: 13/15 - Rimbalzi: 32 12+20 (Begic 8) - Assist: 8 (Begic 3) - Palle Recuperate: 7 (Begic 3) - Palle Perse: 15 (Begic 6)

FAMILA WUBER SCHIO: Mabrey* 22 (2/2, 6/9), Bestagno 6 (2/4 da 2), Mestdagh 16 (1/3, 4/7), Sottana 13 (3/6, 2/2), Verona*, Howard* 5 (1/2, 1/3), Crippa, Keys 6 (3/5, 0/1), Penna* 6 (3/5, 0/3), Ndour Gueye* 6 (2/2 da 2) Allenatore: Dikaioulakos G.

Tiri da 2: 17/33 - Tiri da 3: 13/26 - Tiri Liberi: 7/8 - Rimbalzi: 41 10+31 (Keys 8) - Assist: 19 (Mabrey 6) - Palle Recuperate: 9 (Howard 3) - Palle Perse: 16 (Mabrey 3)

Arbitri: Vita M., Longobucco A., Coraggio A.