Basket femminile Serie A1, l'Allianz GEAS passa al PalaLupe: battuto il Fila 62-73

Squadra in casa

Squadra in casa Lupe San Martino Lupari

Bella vittoria, la quarta in cinque gare, per l'Allianz Geas Sesto San Giovanni che si prende i due punti in casa del Fila San Martino di Lupari con un chiaro 62-73 .

Decisive per l'affermazione delle rossonere i 17 punti di Dotto e Begic a cui non riescono ad opporsi in maniera completa Washington e Milazzo che ne piazzano rispettivamente 18 e 17.

La formazione di casa paga soprattutto il parziale di 7-20 nel secondo quarto che la costringe ad una gara di rincorsa.

Le Lupe nel corso del match arrivano anche a -4 dal GEAS, sul 51-55, ma poi crollano fisicamente e non riescono a completare l'aggancio.



Prestazione maiuscola di squadra delle ragazza di Coach Zanotti che danno a Sesto San Giovanni due preziosissimi punti esterni.

Il tabellino di Fila San Martino di Lupari - Allianz Geas Sesto San Giovanni 62 - 73 (18-19, 25-39, 46-53, 62-73)

FILA SAN MARTINO DI LUPARI: Washington* 18 (7/11, 0/4), Tau NE, Verona NE, Milazzo* 17 (1/6, 5/6), Ianezic, Ferraro NE, Pastrello 7 (2/5, 1/2), Russo* 4 (2/6, 0/3), Kaczmarczyk* 7 (3/7, 0/1), Arado 2 (0/0, 0/0), Diakhoumpa NE, Dedic* 7 (2/6, 1/6) Allenatore: Serventi L.

Tiri da 2: 17/41 - Tiri da 3: 7/22 - Tiri Liberi: 7/8 - Rimbalzi: 31 7+24 (Dedic 9) - Assist: 12 (Milazzo 4) - Palle Recuperate: 6 (Washington 3) - Palle Perse: 15 (Dedic 5) - Cinque Falli: Kaczmarczyk

ALLIANZ GEAS SESTO SAN GIOVANNI: Dotto* 17 (2/6, 1/3), Moore* 8 (4/6 da 2), Begic* 17 (5/13, 0/3), Gorini 8 (2/5, 1/2), Holmes* 9 (2/3, 1/2), Bestagno NE, Tava, Trucco 9 (3/5, 1/3), Panzera* 5 (1/2 da 3), Ramon NE Allenatore: Zanotti C.

Tiri da 2: 18/38 - Tiri da 3: 5/16 - Tiri Liberi: 22/25 - Rimbalzi: 41 8+33 (Moore 11) - Assist: 12 (Gorini 4) - Palle Recuperate: 8 (Panzera 4) - Palle Perse: 15 (Holmes 4) Arbitri: Terranova F., Perocco A., Consonni C.