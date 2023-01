Basket, Serie A2 femminile: seconda vittoria consecutiva per la Dimensione Bagno Carugate

Buona vittoria per la Dimensione Bagno Carugate che regola l'Acciaierie Valbruna Bolzano col punteggio di 61-54. Per Carugate ottimo match di Baiardo, che è la miglior scorer della partita con 18 punti all'attivo, per Bolzano una partita un po' sottotono del quintetto compensata dal buon impatto dalla panchina di Cela e Fabbricini, che ne mettono 21 in due senza però riuscire a guidare alla vittoria le bolzanine.

Il tabellino di Dimensione Bagno Carugate - Acciaierie Valbruna Bolzano 61 - 54 (22-20, 30-28, 46-39, 61-54)

DIMENSIONE BAGNO CARUGATE: Morra* 10 (4/10, 0/2), Belosevic* 6 (2/5, 0/3), Usuelli 4 (2/3, 0/2), Diotti* 12 (4/7, 1/4), Osmetti NE, Andreone, Nespoli* 4 (2/4 da 2), Faroni 7 (1/1, 1/3), Baiardo* 18 (0/3, 4/11), Marino NE Allenatore: Colombo A.

Tiri da 2: 15/33 - Tiri da 3: 6/25 - Tiri Liberi: 13/14 - Rimbalzi: 37 8+29 (Belosevic 10) - Assist: 8 (Morra 2) - Palle Recuperate: 6 (Belosevic 2) - Palle Perse: 6 (Diotti 2)

ACCIAIERIE VALBRUNA BOLZANO: Nasraoui* 9 (2/12, 1/6), Giordano* 4 (2/2 da 2), Scordino, De Marchi 2 (1/1, 0/1), Cela 11 (2/2, 2/6), Fabbricini 10 (5/8 da 2), Grazioli NE, Schwienbacher* 6 (0/1, 2/6), Jurhar* 4 (2/8, 0/1), Marcello* 8 (1/1, 2/5) Allenatore: Pezzi A.

Tiri da 2: 15/36 - Tiri da 3: 7/26 - Tiri Liberi: 3/5 - Rimbalzi: 41 11+30 (Jurhar 16) - Assist: 13 (Nasraoui 5) - Palle Recuperate: 1 (Scordino 1) - Palle Perse: 12 (Cela 3) Arbitri: Ricci A., Scolaro A.