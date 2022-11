Basket Femminile Serie A2, la Dimensione Bagno Carugate vince a fil di sirena

Squadra in casa

Squadra in casa Carugate

Grande serata di Basket nel Girone Nord del Campionato di Serie A2, con diverse gare decise sul filo, su tutte la sfida del Palasport di Carugate dove, al termine di una gara per cuori forti, la Dimensione Bagno centra la seconda vittoria stagionale.

E' davvero una gara thriller quella di Carugate dove le ragazze di Coach Colombo vincono 69-68 all'ultimo secondo contro una tenace Posaclima Ponzano. Le venete cavalcano una pazzesca prestazione di Iuliano, 27 punti con 10/15 dal campo, ma vengono beffate dalla tripla allo scadere di Belosevic (11+13) che orienta verso Carugate una gara in cui Diotti, con 23, è la top scorer per le lombarde.

La partita - Si parte ed è Iuliano a mettere i primi punti della gara; la risposta arriva da Nespoli, ma Bianchi, promossa in quintetto base al posto di PellegrinI, si iscrive alla partita bruciando la difesa avversaria. Il pareggio di Cassani dura veramente poco perché capitan Gobbo suona la carica e il match sale di colpi. Nespoli con un 2+1 riporta le lombarde sul 9-9, ma la risposta non tarda ad arrivare: Bianchi ne infila due da dietro l’arco per il +5 Posaclima (12-17).

L’inerzia è tutta per la Posaclima: Favaretto costringe coach Colombo a chiamare il primo timeout dell’incontro dopo 7 minuti di gioco sul punteggio di 12 a 20. Ancora l’ex Marghera regala un cioccolatino per Tivenius che segna il massimo vantaggio: un ottimo primo quarto si chiude sul 16 a 23 Posaclima. Unica nota dolente, l’ennesimo infortunio: questa volta è Matilde Bianchi ad abbandonare il parquet per un infortunio al dito.

Nespoli, la più attiva per Carugate, apre la seconda frazione. La pronta risposta è di Mioni, che da vicino mette a segno due punti importanti per la Posaclima. Ancora Cassani per la Dimensione Bagno, ma Ponzano è sul pezzo: le giocate di capitan Gobbo, 5 punti in fila di Iuliano e una stoppata di Varaldi riportano la Posaclima sul +7. Obbligatorio il timeout di coach Colombo.

Carugate c’è: Boiardo e Diotti la mettono da lontano e questa volta è coach Gambarotto a dover fermare il cronometro sul 33 a 34. Sul finire di primo tempo arriva anche il primo vantaggio del match per la squadra di casa: Khozobashiovska manda la squadre negli spogliatoi sul 35 a 34.

Il secondo tempo si apre sotto il segno di Carugate: Gobbo è la solita guerriera, ma i canestri di Cassano e Diotti lanciano la Dimensione Bagno sul +7, costringendo coach Gambarotto a chiedere un minuto di sospensione. Le Lombarde continuano a macinare gioco, ma “Lulù” Iuliano non ha intenzione di alzare bandiera bianca e con 8 punti consecutivi riaccende la Posaclima che resta in scia nonostante un inizio difficile (47-42). Baiardo fa da pompiere e getta acqua sulla fiamma di Ponzano, ma la playmaker biancoverde non ha ancora finito e con l’ennesima bomba mette il 52 a 47.

Rosar da 3 riaccende la contesa. Favaretto accorcia lo svantaggio e in un amen è -2. Diotti e Gobbo si scambiano canestri e una stoppata di Rosar manda in visibilio la formazione di coach Gambarotto che trova il pareggio con l’incredibile Iuliano (56-56).

Tivenius torna a segnare proprio nel momento più importante, sfrutta il quarto assist di giornata di Iuliano ed è +2. La Svedese su rimbalzo offensivo regala due possessi di vantaggio alla Posaclima: sembra fatta! Diotti non ci sta e accorcia le distanze, il colpo del KO è però la tripla, proprio sulla sirena, di Belosevic. Ponzano lotta fino all’ultimo ma non basta, finisce 69 a 68.

Il tabellino di Dimensione Bagno Carugate - Posaclima Ponzano 69 - 68 (16-23, 35-34, 52-47, 69-68)

DIMENSIONE BAGNO CARUGATE: Belosevic* 11 (4/8, 1/3), Usuelli 2 (1/1 da 2), Diotti* 23 (7/13, 3/5), Osmetti, Cassani* 16 (8/13, 0/6), Andreone NE, Nespoli* 7 (2/4, 0/3), Khozobashiovska* 2 (1/4 da 2), Faroni, Baiardo 8 (0/2, 2/11), Marino NE Allenatore: Colombo A.

Tiri da 2: 23/45 - Tiri da 3: 6/29 - Tiri Liberi: 5/7 - Rimbalzi: 44 14+30 (Belosevic 13) - Assist: 19 (Nespoli 6) - Palle Recuperate: 6 (Cassani 2) - Palle Perse: 6 (Diotti 2)

POSACLIMA PONZANO: Bianchi* 5 (1/3, 1/1), Tivenius* 9 (4/9 da 2), Mioni 4 (2/9 da 2), Iuliano* 27 (4/5, 6/10), Rosar 3 (1/2 da 3), Gobbo* 9 (4/6 da 2), Favaretto* 11 (2/6, 2/4), Varaldi, Pellegrini NE, Zuccon NE, Pertile NE, Bona NE Allenatore: Gambarotto M.

Tiri da 2: 17/41 - Tiri da 3: 10/26 - Tiri Liberi: 4/13 - Rimbalzi: 45 15+30 (Tivenius 11) - Assist: 18 (Tivenius 4) - Palle Recuperate: 2 (Tivenius 1) - Palle Perse: 13 (Iuliano 4) Arbitri: Spinello R., De Ascentiis L.