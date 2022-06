Shields è un killer e azzanna la partita. Le pagelle

Con il fattore campo rispettato per la seconda volta al Forum di Assago, l'Olimpia Milano ha praticamente il primo match point per ritornare a vincere lo scudetto. Al contrario, la Virtus Bologna non può più sbagliare e da adesso in poi è costretta a vincerle tutte le partite se non vuol scucirsi lo scudo tricolore dal petto.

Olimpia Milano

Shields 8: Per dirla all'americana, il go-to-guy delle 'scarpette rosse'. Ha azzannato la partita nel secondo e nel quarto periodo, proprio quando Milano ha ricucito lo strappo e poi allungato per la vittoria.

Hall 7,5: Dopo un match in cui non ha timbrato si è subito fatto rivedere, in attacco quanto in difesa. Giocatore totale e molto, molto intelligente nelle scelte.

Grant 7,5: Si è sbloccato. Lo possiamo rendere ufficiale? 3/3 dalla lunga distanza, un canestro più importante dell'altro. Non ha mai tremato.

Hines 7: Finalmente sui suoi livelli su entrambe le metà campo. Il canestro in cui ha circumnavigato l'avversario è da far vedere e rivedere.

Melli 6,5: Una prestazione di grinta, poco appariscente rispetto alla partita precedente ma comunque presente.

Bentil 6,5: Impatto clamoroso in poco tempo, mettendo in difficoltà Shengelia.

Biligha 6,5: Ma come non lo si può volere bene per quanto impegno ci mette anche se chiamato in causa troppo poco.

Datome 6: Appena uno scampolo di partita, e non per demeriti. Evidentemente si è provato a centellinarlo.

Rodriguez 5,5: Dispiace ma proprio non riesce ed essere efficace. Si qualche ottima assist, ma di far canestro proprio non se ne parla.

Ricci s.v.

Baldasso s.v.

Alviti s.v.

Messina 7: Forse la miglior partita allenata in questa serie. Rotazioni sempre più corte, ma le scelte sin qui lo stanno premiando alla grande.

Virtus Bologna

Shengelia 7,5: Si può essere Mvp anche della squadra che perde se si gioca in maniera così sublime. Segnava solo lui, poi ha provato anche a coinvolgere i compagni.

Teodosic 6,5: Ha parlato meno con gli arbitri e provato di più a giocare, ma la difesa lo sta braccando.

Sampson 6: Vince o perde, segna o sbaglia, lui la sufficienza riesce sempre a portarla a casa perché non si risparmia.

Tessitori 6: Un voto molto regalato ma semplicemente perché lui può essere una variante tattica, e lo dimostra segnando dalla media quando era ancora freddo.

Belinelli 5,5: Due, non come i punti segnati ma come i tiri tentati da tre. Un attacco che oggi non lo ha mai servito non può usufruire dei suoi servigi.

Jaiteh 5,5: Sfiora una doppia-doppia da 12 punti e 8 rimbalzi, ma non è incisivo. E se non è incisivo sotto i due tabelloni non è utile alla causa.

Weems 5: Giusto un paio di lampi, qualche buona difesa, ma è purtroppo ininfluente ai fini del risultato.

Hackett 5: Serata storta anche se non ha mai smesso di provarci, di lottare.

Pajola 5: Di nuovo poca energia.

Cordinier 4,5: Non gli riesce quasi nulla, e 18' di utilizzo sono fin troppo generosi.

Mannion s.v.

Alibegovic s.v.

Scariolo 5,5: Anche lui come l'avversario ha accorciato le rotazioni, ma rispetto a Messina più perché non si fida. E questo non è un buon segnale.