La 'geografia' delle nazionali giovanili in raduno il 27-29 dicembre

Dopo il recente successo dell’Italbasket Under 16 di coach Giuseppe Mangone al torneo di Iscar, continuerà anche durante le festività natalizie il lavoro di monitoraggio della Fip a livello giovanile per le selezioni azzurre. Con le liste dei giocatori alla mano, analizziamone la provenienza sia da un punto di vista geografico, che di club, che di categoria. Sono 94 in totale gli atleti tra convocati e riserve. Di questi le pattuglie più numerose sono dell’Orange1 Basket di Bassano del Grappa e del College Basketball di Borgomanero che contano entrambe 8 giocatori. Seguono con 7 convocati la Stella Azzurra Roma, in rappresentanza dell’intera regione Lazio, e l’Universo Treviso. L’Olimpia Milano ha contribuito alle selezioni giovanili azzurre con 5 atleti, mentre l’Aquila Trento con 4. In generale sono 18 i giocatori forniti da club veneti, 17 quelli da club lombardi, 13 da quelli emiliani. 30 provengono da società che militano in serie A, solo uno da un club straniero, mentre 8 da realtà del Sud Italia.

Celebrando la vittoria dell’U16 che nella finale della manifestazione di Iscar, alla quale hanno partecipato sei nazionali, ha avuto ragione dei padroni di casa della Spagna, c’è stata una soddisfazione doppia per Giuliano Perez Maikcol, guardia classe 2007 dell’Orange1 Bassano, nominato Mvp della competizione. Hanno fatto parte della vincente spedizione anche Patrick Mohamud Mohamed Hassan, Francesco Carnevale e Brian Angeletti, compagni di club di Maikcol, Mathis Adrian Samuel play del Barcelona, Mattia Ceccato play del BSL San Lazzaro, Giovanni Granai guardia della Stella Azzurra, Achille Lonati e Luigi Suigo dell’Olimpia Milano, Matteo Baiocchi della Virtus Bologna, il figlio d’arte Tommaso Pillastrini della Pol. Cesenatico e Massimiliano Mustapha della Oneteam Forlì.

Per quanto riguarda le altre selezioni, l’U20, l’U18 e l’U15 avranno un raduno dal 27 al 29 dicembre prossimi. L’Under 15 si radunerà a Novarello agli ordini dello staff tecnico coordinato da coach Alessandro Nocera. Gli atleti classe 2008 convocati sono Pablo Giovanni Abreu e Luca Manfredotti (Pall. Reggiana), Kevin Acciari e Gabriele Gallo (Stella Azzurra), Thomas Acunzo (Sinnai Basket), Arwel Austin e Vittorio Triggiani (Aquila Trento), Luca Franco Bandirali (Pall. Cantù), Andrea Bresciani (Virtus Siena), Andrea Sergio Manente e Francesco Natale (Reyer Venezia) Samuele Momesso (Olimpia Milano), Alessandro Pavan (Universo Treviso), Riccardo Pavese (Campus Piemonte), Federico Pillepich (Bluorobica Bergamo), Pietro Redaelli (Pall. Bernareggio), Giulio Roventini (Basket Cecina), Eduardo Yassine Sakine (Vuelle Pesaro), Lorenzo Scardigli (Etrusca San Miniato), e Gabriele Turconi (Pall. Varese). Gli atleti a disposizione sono Jacopo Casini (Don Bosco Livorno), Andrea Cefis (Bluorobica Bergamo), Gabriele Durisotto (Apu Udine), Emanuel Esposito (Virtus Arechi Salerno), Nicolas Fajardo (Orange1 Bassano), Antonio Francesco Iaquinta (Universo Treviso), Antonello Losito (Basket Pegli), Antonio Marciante (Aurora Brindisi), Gianvito Pipitone (Virtus Mazara), Lorenzo Ricci (Basket Rimini), Aldo Romeo (College Basketball) e Alessio Trezzi (Aurora Desio).

L’Under 18 di coach Andrea Capobianco si ritroverà in ritiro presso il Centro Sportivo Novarello di Granozzo di Monticello con i seguenti atleti delle classi 2005 e 2006 convocati: Andrea Cecchi, Francesco Ferrari e Gabriel Belfort Pozzato (College Basketball), Lorenzo Crocetta (Don Bosco Livorno), Mattia De Martin e Matteo Porto (Orange1 Bassano), Nicolas Errica (Derthona Tortona), Giorgio Franceschi (Assigeco Piacenza), Riccardo Greppi (Pall. Cantù), Leonardo Marangon (Virtus Padova), Samuele Miccoli (Olimpia Milano), Niccolò Piccionne (Stamura Ancona), Axel Piccirilli (Stella Azzurra), Pietro Ranieri (Fulgor Fidenza), Francesco Spinelli (Virtus Pozzuoli), Nicolas Tanfoglio (Pall. Brescia), David Torresani (Universo Treviso) e Giacomo Zanetti (Vanoli Cremona). Atleti a disposizione Giovanni Brescianini (Apu Udine), Renè D'Amelio (College Basketball), Tommaso D'Arcangeli (Stella Azzurra), Giovanni De Marchi e Cristiano Guidolin (Universo Treviso), Andrea Doneda (Orange1 Bassano), Giulio Giannozzi (Firenze Academy) e Michael Scredi (Svincolati Milazzo).

Infine l’Under 20 di coach Alessandro Magro si ritroverà a Brescia, dove svolgerà gli allenamenti presso il PalaLeonessa. L’elenco dei classe 2003 e 2004 convocati è composto da Emanuele Caiazza (Basket Scafati), Giovanni Alessio Calamita e Lorenzo Dell'Anna (Aquila Trento), Riccardo Carta (Virtus Imola), Leonardo Catriel Faggian e Enrico Vettori (Universo Treviso), Tommaso Fantoma e Marco Ius (Pall. Trieste), Giacomo Furin (United Eagles Cividale), Maurizio Ghigo e Andrea Loro (College Basketball), Nicola Giordano (Ravenna P. Manetti), Emmanuel Innocenti e Matteo Visintin (Stella Azzurra), Alessandro Scarponi (Basket Santarcangelo) e Umberto Stazzonelli (Vuelle Pesaro). Atleti a disposizione Flavio Cannavina (Napoli Basket), Matteo Cavallero (Urania Milano), Gianmarco Fiusco (Pall. Roseto), Francesco Gravaghi (Olimpia Milano), Stefano Longo (College Basketball), Allan Ivan Efetubo Onojaife (Ravenna P. Manetti), Davide Poser (Brianza Basket) e Mauro Zacchigna (Vanoli Cremona).