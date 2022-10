Basket, Serie A2 femminile: il Sanga Milano fa Poker. Battuta Bolzano 76-56

Squadra in casa

Squadra in casa Il Ponte Sanga Milano

Il Ponte Casa D’Aste Sanga Milano vince in casa contro Bolzano e centra il poker di vittorie, consecutive, in stagione.

Prestazione convincente della compagine milanese che domina la partita salvo rilassarsi nell’ultimo quarto. Alle ospiti il merito di non aver mai abbandonato il match costringendo il Sanga a tenere alta la concentrazione per tutto il match.

Franz Pinotti a fine partita dichiara: “Loro sono una squadra molto buona con due lunghe di spessore; è stata una vittoria in cui hanno contato più i meriti nostri che i demeriti loro. Tay Madonna è stata autrice di una prova di grande intelligenza ed è stata brava a gestire la squadra. In generale, anche chi è partita sottotono ha poi portato il proprio mattoncino alla causa e quando vinciamo in questo modo sono sempre felice".

E ancora: "Abbiamo tirato con percentuali tutt’altro che disdicevoli dal campo, meno sui tiri liberi. Tutte hanno giocato intorno ai 20′, e rimango sempre soddisfatto quando è la squadra la prima protagonista. Adesso ci aspettano due trasferte, contro Vicenza e Broni, tornare a casa con due vittorie ci permetterebbe di approcciare le difficili partite di fine anno forti del punteggio pieno. Sarebbe davvero fantastico.”

La partita - Ritmi tutto sommato bassi permettono alle ragazze di coach Pinotti di giocare con grande fluidità in attacco mentre in difesa Toffali è onnipresente sulle linee di passaggio: è così che nasce l’11-0 di parziale con cui il Sanga comincia la propria corsa di testa. Nella seconda parte del quarto Bolzano prova a stringere in difesa ma le milanesi reagiscono con Guarneri e Madonna. Nell’ultimo minuto Nasraoui cerca di ricucire con 4 punti consecutivi ma è di Penz l’ultimo acuto che porta le due squadre al primo riposo sul 19-8.

Polveri bagnate per gli attacchi nel terzo quarto a sbloccare la situazione per le Orange ci pensa Toffali a cui fanno seguito le triple di Novati e Madonna che trascinano le milanesi sul 30-15 mentre per le ospiti i punti arrivano quasi tutti dal reparto lunghe. Una Toffali particolarmente energica si prende il palcoscenico su fine quarto accompagnata da un’altrettanto ispirata Novati, il risultato è il 35-19 con cui le due squadre vanno all’intervallo lungo

Al rientro in campo è Beretta a muovere il punteggio con ben 9 punti consecutivi mentre Bolzano non riesce a trovare la via del canestro se non con invenzioni estemporanee di Nasraoui. Boccalato, Jurhar e proprio Nasraoui cercano di limitare il vantaggio de il Ponte Casa D’Aste che era arrivato anche al +27 presentandosi all’inizio dell’ultima frazione sul 58-35.

Nel quarto periodo partenza negativa per il Sanga che concede alle Bolzanine, trainate dalla solita Nasraoui, il 9-0 di parziale che vale 58-44. La partita diventa quindi più intensa con il Sanga che si affida quindi al proprio capitano per tornare sul +16; è una quindi una tripla di Penz a far rilassare la panchina Orange dopo lo spavento di inizio frazione. Rimane alta l’intensità ma gli ultimi tre minuti servono solo a determinare il risultato finale che è di 76-56.

IL TABELLINO IL PONTE CASA D’ASTE SANGA MILANO-ACCIAIERIE VALBRUNA BOLZANO 76-56. PARZIALI: 19-8; 35-19; 58-35

IL PONTE CASA D’ASTE SANGA MILANO: Madonna 9, Van Der Keijl 9, Guarneri 9, Toffali 12, Penz 13, Novati 9, Beretta 12, Bonomi 3, Hatch, Thiam, Di Domenico ne, Rapetti ne

ACCIAIERIE VALBRUNA BOLZANO: Nasraoui 21, Jurhar 13, Boccalato 10, Fabbricini 9, Schwienbacker 3, De Marchi, Cela, Giordano, Scordino, Marcello, Mohr ne.