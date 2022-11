Basket Serie B, la Sangiorgese cede nell'ultimo quarto e regala la vittoria alla Junior Casale

Squadra in casa

Squadra in casa Junior Casale Monferrato

Un'irriconoscibile Ltc Group Sangiorgese cade a Casale Monferrato contro la Junior al termine di una prova opaca. Una prova nella quale i blu arancio non riescono mai a trovare il ritmo in attacco e le numerose palle perse complicano fin dall'inizio il match.

Lungo il corso dei 40 minuti di gioco i ragazzi di Roncari lasciano sempre l'iniziativa ai piemontesi che, nell'ultimo quarto di gioco, trovano il break decisivo per chiudere l'incontro.



Finisce 55-46 e per i ragazzi di Coach Roncari arriva la seconda sconfitta consecutiva, la terza complessiva in stagione.

La partita - Equilibrio totale, o quasi, nei primi due quarti di gioco, 9-9 la prima frazione, 11-13 per la Sangio la seconda, che producono un dato complessivo di 20-22 al termine del primo tempo.

Al ritorno sul parquet dopo la pausa lunga la Junior Casale da la prima spallata al match, la frazione si chiude sul 17-12 ed il tabellone del PalaEnergica Paolo Ferraris al minuto 30 recita Casale-Sangiorgese 37-34.

Come detto nel quarto finale i padroni di casa assestano il colpo decisivo aggiudicandosi il parziale di +6, 18-12 e conquistando l'intera posta con un chiaro 55-46

Il tabellino di Junior Casale Monferrato - LTC Group Sangiorgese Basket 55-46 (9-9, 11-13, 17-12, 18-12)

Junior Casale Monferrato: Manuel Saladini 12 (1/4, 2/6), Alessandro Riva 11 (4/8, 0/2), Alberto Apuzzo 10 (1/2, 2/4), Valerio Staffieri 9 (0/1, 3/6), Claudio Negri 8 (2/6, 1/2), Guglielmo De ros 3 (1/2, 0/2), Eric Ruiu 2 (1/1, 0/0), Igor Jovanovic 0 (0/1, 0/1), Giulio Raiteri 0 (0/0, 0/1), Matteo Ciocca 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 11 / 15 - Rimbalzi: 31 7 + 24 (Claudio Negri 10) - Assist: 8 (Manuel Saladini, Claudio Negri 3)

LTC Group Sangiorgese Basket: Filippo Testa 12 (2/5, 2/7), Carlo Cappelletti 7 (2/4, 1/1), Sebastiano Bianchi 6 (3/6, 0/2), Francesco Toso 4 (1/3, 0/0), Leonardo Biancotto 4 (0/0, 1/2), Daniele Pesenato 4 (2/2, 0/0), Matteo Airaghi 3 (1/1, 0/1), Nicolò Bertocco 3 (1/10, 0/2), Matteo Cassinerio 3 (0/0, 1/2), Giacomo Bloise 0 (0/2, 0/4), Lorenzo Mana 0 (0/0, 0/0), Lorenzo Cardani 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 7 / 9 - Rimbalzi: 36 10 + 26 (Francesco Toso 7) - Assist: 4 (Giacomo Bloise 2)