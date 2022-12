Basket Serie B, per i Legnano Knights un altro derby deciso in volata

Squadra in casa

Un derby che si rispetti è equilibrato fino all'ultimo e anche Legnano-Gallarate entra in pieno in questa casistica.

Partita molto intensa che i Knights hanno risolto nel finale dopo un avvio molto brillante. La difesa gallaratese non ha reso la vita facile a Legnano, che è uscita alla distanza, riprendendo all'ultimo respiro il derby e regalandosi un buon Natale.

Colpo al ginocchio per Leardini nel finale che sarà valutato in settimana, e ora pausa fino al 08/01 quando i Knights faranno visita a Borgomanero

La partita - Primo quarto che inizia in discesa per la 3G che va subito 9-3 sfruttando la vena di Marino, Sacchettini e Antonietti. De Bettin e Antonelli piazzano uno 0-4 per il 12-9, ma i Knights spingono sull'acceleratore e con la tripla di Terenzi si chiude il quarto sul 23-9.

Il secondo periodo si apre con un parziale di 0-12 dei galletti che riporta a contatto le due squadre sul 23-21. Controparziale dei Knights che tornano alla doppia cifra di vantaggio a metà quarto sul 35-25, con il gap che rimane sul +10 fino alla sirena di metà gara del 44-34.

Terzo quarto che si apre con un nuovo parziale ospite di 0-12, che regala il primo vantaggio alla Esse Solar sul 44-46. Da lì in avanti la partita rimane punto a punto fino al mini break di Drocker e Sacchettini per il 57-51, prima del 59-54 che chiude il terzo periodo.

L'ultima frazione inizia con lo 0-5 di Calzavara e Clerici che porta la parità sul 59. Legnano torna a +4 ma Gallarate, con la zona e le ripartenza da palla recuperata, piazza un break che al 38' segna il massimo vantaggio ospite del 66-71 Marino spacca la difesa con due penetrazioni e Terenzi prima mette due punti importanti da sotto, ma non meno decisivi della sua stoppata finale su Passerini che regala la vittoria ai Knights per 72-71.

Il tabellino di 3G ELECTRONICS LEGNANO KNIGHTS - ESSE SOLAR GALLARATE 72-71 (23-9, 21-25, 15-20, 13-17)

3G Electronics Legnano Knights: Juan Marcos Casini 14 (1/1, 3/5), Tommaso Marino 12 (2/3, 2/7), Michael Sacchettini 10 (4/10, 0/1), Gian Marco Drocker 9 (3/3, 1/2), Giacomo Leardini 8 (1/2, 1/4), Diego Terenzi 7 (2/2, 1/6), Saverio Mazzantini 6 (2/3, 0/3), Luca Antonietti 6 (3/4, 0/1), Alessandro Monguzzi 0 (0/0, 0/0), Mattia Nespoli 0 (0/0, 0/0), Riccardo Cucchi 0 (0/0, 0/0), Matteo Bassani 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 12 / 14 - Rimbalzi: 32 5 + 27 (Michael Sacchettini 10) - Assist: 13 (Tommaso Marino 6)

Esse Solar Gallarate: Riccardo Antonelli 17 (7/12, 0/1), Shaquille Hidalgo Quiroz 13 (6/12, 0/0), Andrea Filippi 11 (5/9, 0/0), Federico De Bettin 10 (3/5, 1/4), Matteo Clerici 6 (1/1, 1/3), Dejan Bresolin 6 (3/3, 0/0), Marco Calzavara 5 (1/2, 1/2), Federico Passerini 3 (0/7, 1/5), Lorenzo Ielmini 0 (0/0, 0/1), Alessio Paparella 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 7 / 8 - Rimbalzi: 27 7 + 20 (Riccardo Antonelli 8) - Assist: 14 (Shaquille Hidalgo Quiroz 4)

GLI HIGHLIGHTS DI 3G ELECTRONICS LEGNANO KNIGHTS - ESSE SOLAR GALLARATE 72-71