Basket Serie B, i Legnano Knights battono il Golfo Piombino e lo superano in classifica

Finalmente la continuità. Si potrebbe definire cosi, in maniera quasi aulica, la bella vittoria centrata dai Legnano Knights nell'anticipo del Girone A della Serie B di basket. Un anticipo che permette alla 3G Electronics di centrare tre obiettivi, affatto scontati, visto l'avversario che le si parava di fronte, la sorpresa di stagione, la Solbat Golfo Piombino.

Con la vittoria del PalaBorsani, infatti, i ragazzi di Eliantonio centrano la quarta vittoria consecutiva, battono una diretta concorrente ai posti altissimi della zona playoff e la superano nella differenza canestri.

Tutto merito di un bella prestazione collettiva con ben cinque atleti in doppia fila e due ad un passo. Prova collettiva alla quale Tiberti e Piccone, che combinano in due 45 dei 75 punti di squadra non riescono ad opporre resistenza.

La partita - Parte bene Legnano che al termine della prima frazione è avanti di 7, 22-15 il parziale. Nel secondo quarto Piombino accenna una reazione ma gli Knights la spengono sul nascere per poi allungare sul 51-39 al termine del primo tempo.

Al ritorno sul parquet dopo la pausa lunga il match sembra dare segni di vita con Piombino che prova a rientrare in gara ma con Legnano di oggi non c'è davvero nulla da fare. La frazione è appannaggio degli ospiti, 18-21 il parziale ma il tabellone del PalaBorsani, al minuto 30', recita Legnano 69, Piombino 60.

Serve un'impresa per ribaltare la partita. E invece dell'impresa arriva la scorribanda finale dei biancorossi che piazzando un altro parziale da grande, 26-15 il punteggio, che, combinato con il dato precedente recita un netto e senza appelli 95-75 finale. E il PalaBorsani fa festa.

Il tabellino di 3G Electronics Legnano Knights - Solbat Piombino 95-75 (22-15, 29-24, 18-21, 26-15)

3G Electronics Legnano Knights: Diego Terenzi 17 (2/7, 4/6), Michael Sacchettini 16 (8/12, 0/0), Luca Antonietti 16 (5/7, 0/1), Saverio Mazzantini 11 (4/6, 1/3), Tommaso Marino 10 (1/1, 2/7), Giacomo Leardini 9 (3/4, 1/3), Juan marcos Casini 9 (0/0, 3/7), Gian marco Drocker 7 (2/3, 1/2), Mattia Nespoli 0 (0/0, 0/0), Francesco Amorelli 0 (0/0, 0/0), Andrea Gallazzi 0 (0/0, 0/0), Riccardo Cucchi 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 9 / 9 - Rimbalzi: 37 8 + 29 (Luca Antonietti 10) - Assist: 24 (Tommaso Marino 12)

Solbat Golfo Piombino: Edoardo Tiberti 28 (11/20, 1/2), Fabrizio Piccone 17 (0/4, 4/10), Mattia Venucci 15 (2/7, 2/7), Camillo Bianchi 8 (1/3, 2/8), Dario Mazzantini 4 (2/2, 0/1), Edoardo Pedroni 3 (0/1, 0/4), Tommaso Tintori 0 (0/1, 0/1), Francesco Rossato 0 (0/0, 0/0), Alessio Alfarano 0 (0/0, 0/0), Jacopo Biagetti 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 16 / 25 - Rimbalzi: 35 11 + 24 (Edoardo Tiberti 13) - Assist: 8 (Fabrizio Piccone, Mattia Venucci, Edoardo Pedroni 2)