Basket Serie B, la Sangiorgese riprende la corsa: battuta Oleggio 70-69

Vittoria importante della Sangiorgese che trascinata da un super Sebastiano Bianchi si impone sul filo di lana contro una mai doma Mamy Oleggio.

I ragazzi di coach Roncari partono subito forte mettendo alle corde i piemontesi, ma le troppe palle perse nel secondo quarto e qualche possesso non gestito al meglio permettono a Oleggio di ricucire.



La seconda parte di gara è una vera battaglia, ma i blu arancio con coraggio e supportati dal tifo asfissiante del Pala Bertelli riescono, con coraggio e grande combattività a conquistare la vittoria.

La partita -. L’avvio è clamoroso: in sei minuti il tabellone indica 18-1 per la Sangio con un solo libero di Buono per Oleggio. Ingrosso sblocca la situazione con una tripla e un piccolo parziale vale il 18-9, i padroni di casa tengono il vantaggio fino al primo finale: 23-13.

La musica sembra essere la stessa per i primi minuti del secondo quarto (31-17 con Toso), poi gli Squali si fanno protagonisti di una grande rimonta: Ingrosso serve la palla perfetta a Restelli che capitalizza con in campo un quintetto per lo più giovane con Ballarin e Temporali arriva un bel parziale 0-10 che rimette in piedi la sfida (31-27). Pesenato fora di nuovo la retina, Colussa e Ballarin accorciano di nuovo: 33-29.

Il secondo tempo è completamente diverso con gli Squali a battagliare da entrambe le parti del campo e con la fame giusta. Buono e Ingrosso pareggiano 33-33 e per quasi 18 minuti di gioco è un intenso punto a punto. Fino al 37 pari è Sangiorgio a mettere la freccia e gli Squali ad agguantare,

Maruca dalla lunetta porta in vantaggio i compagni (39-41), il tabellone indica 43-46, ma stavolta è la squadra di casa ad agguantare per il 47-46. Il terzo finale è da 52-51.

Continua il confronto serrato nel quarto quarto. Dopo 4 minuti di gioco il tabellone indica 61-60, Seck dalla sua area sigla il 61-62, poi è gran caos in campo e fuori con un fallo su tiro da tre subito da Sangiorgio e un tecnico alla panchina biancorossa che tradotto in punti vale il 67-62.

Gli Squali non demordono, Restelli impatta 67-67, si arriva al 70-69. La vittoria arancioblu si manifesta solo quando mancano 44 centesimi di gioco ed il tiro di Ingrosso tocca solo il primo ferro: 70-69

Il tabellino di LTC Group Sangiorgese Basket - Mamy.eu Oleggio 70-69 (23-13, 10-16, 19-22, 18-18)

LTC Group Sangiorgese Basket: Sebastiano Bianchi 26 (4/7, 4/9), Nicolò Bertocco 11 (3/9, 1/4), Leonardo Biancotto 9 (3/3, 1/2), Daniele Pesenato 8 (4/6, 0/0), Carlo Cappelletti 5 (1/2, 1/2), Francesco Toso 4 (2/3, 0/0), Giacomo Bloise 4 (2/3, 0/5), Matteo Cassinerio 3 (0/0, 1/2), Filippo Testa 0 (0/2, 0/3), Matteo Airaghi 0 (0/0, 0/0), Lorenzo Mana 0 (0/0, 0/0), Lorenzo Cardani 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 8 / 12 - Rimbalzi: 32 10 + 22 (Sebastiano Bianchi 10) - Assist: 16 (Giacomo Bloise 6)

Mamy.eu Oleggio: Marco Restelli 22 (6/7, 2/5), Tommaso Ingrosso 16 (4/4, 1/4), Matteo Maruca 10 (3/7, 0/1), Andrea Colussa 7 (2/4, 1/2), Renato Buono 4 (1/5, 0/0), Omar Seck 4 (2/5, 0/0), Gabriele Ballarin 4 (2/2, 0/0), Matteo Guardigli 2 (0/0, 0/1), Luca Palestra 0 (0/0, 0/0), Mattia Temporali 0 (0/0, 0/0), Francesco Introini 0 (0/0, 0/0) Tiri liberi: 17 / 21 - Rimbalzi: 31 4 + 27 (Tommaso Ingrosso 8) - Assist: 9 (Marco Restelli 3)