Legnano Knights, al PalaBorsani arriva il Langhe Roero: obiettivo allungare la striscia di vittorie

La decima giornata del campionato di Basket di Serie B è alle porte e si presenta come un'altra ghiotta occasione per i Legnano Knights di allungare la striscia di vittorie.

Sul parquet del PalaBorsani, infatti, arriva l’unica squadra del Girone A che risulta ancora a bocca asciutta, ovvero il Basket Langhe Roero di Alba.

Roster composto da elementi molto giovani, che necessitano di esperienza in Serie B per acquisire responsabilità e minuti importanti. Coach Luca Jacomuzzi sta cercando di dare una forma alla squadra, individuando gli elementi sui quali costruire la stagione.

La cabina di regia vede un titolarissimo. Matteo Corgnati, prodotto di Novipiù Campus, che sta giocando oltre 30 minuti a partita, con più di 16 punti di media. Nella posizione di guardia, si alternano Ivan Mobio e Niccolò Castellino.

L’esterno titolare è Giorgio Manna, forse l'elemento più completo del roster. Proveniente dalla Fortitudo Bologna, con la quale ha giocato sia in prima squadra che in Under 19 Eccellenza, vanta un grande minutaggio. 28 minuti a partita, conditi da più di 10 punti e più di 7 rimbalzi ad apparizione.

Altro prodotto del Novipiù Campus, con apparizioni anche in A2 vestendo la maglia della JB Monferrato, è Alessandro Sirchia. 22 minuti di media, con statistiche che devono essere aggiustate con il passare dei match, può ricoprire diversi ruoli in campo.

Efficace da esterno, abile anche più vicino a canestro. Vuole maturare, per tornare a calcare i parquet delle categorie superiori e ritrovare i cugini, Luca e Fabio Valentini.

Il lungo titolare è Valerio Longo. Altro prospetto estremamente interessante, viene dalle esperienze con la Fortitudo Bologna e Trapani.

Le rotazioni di coach Jacomuzzi vedono altri due elementi che stanno ottenendo un minutaggio degno di nota: Haward Obakhavbaye e Aaron Lomele, due esterni che forniscono ossigeno ai titolari

Completano il quadro Adnan Elkazevic, Sean Pecchenino, Tommaso Merello ed Erik Makke.

Situazione fluida in casa Knights dove sono tutti a disposizione fatta eccezione per Mazzantini che sarà utilizzato solo in caso di estrema necessità.

Appuntamento domenica 4 dicembre, al PalaBorsani di Castellanza, con palla a due alle ore 18:00