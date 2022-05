Blackiron-Rentpoint.it Carugate, già al lavoro per la stagione 2022-2023

Felicemente conclusa l'ottava stagione consecutiva in Serie A2, con una tranquilla salvezza, sfiorando i playoff per un nonnulla, a Carugate non ci si riposa, ma si lavora già per il futuro, ovvero per la stagione 2022-23. Si lavora sulla riconferma degli attuali sponsors ed è iniziata la ricerca di nuove realtà interessate a sostenere la nostra prima squadra ancora in serie A, il settore giovanile ed il minibasket "rosa" che ricordiamo, a Carugate è GRATUITO per le bimbe dai 5 agli 11 anni.

"Confidiamo nel senso civico - si legge in una nota di stampa diffusa dal Club - e nella passione di nuove Aziende, che possano condividere il nostro mondo, con serietà e sportività. E' fondamentale per noi riuscire a tenere alto il livello dei servizi che offriamo alle nostre tesserate, con i migliori staff tecnici, medici e organizzativi, per continuare ad essere una eccellenza sul territorio della Martesana".

Le giovanili intanto proseguono i loro cammini, Under 19 primissima nel suo girone e Final4 regionale praticamente sicure, l'Under 17 Elite martedì prossimo si gioca i quarti di finale dei playoff contro la terza del girone Geas S.S.G. e l'Under 14 ha invece già vinto il suo primo turno playoff battendo agevolmente Asdo Carugate, mentre le Under 13 hanno concluso il loro campionato.

A livello di basket mercato, il nuovo Direttore Sportivo Adobati è già sul pezzo e sta valutando riconferme e nuovi innesti. Purtroppo Helmi Tulonen migrerà verso orizzonti più alti ( ha richieste da A1 ) ma si sta valutando un paio di atlete interessanti, dal Portogallo e di ritorno dalla NCAA americana.

Con Alberto Colombo c'è già l'accordo, solo da formalizzare, per l'incarico di head coach A2 e Under 17 elite, con assistente il fido Andrea Brambilla che gestirà anche il gruppo Under 19 e si sta cercando un altro valido aiuto per le giovanili, che possa eventualmente dare una mano anche in a2.

Accordi in corso di rinnovo anche con Tibody Institute per la parte fisioterapica, che ha lavorato benissimo nella stagione appena conclusa, e con il nuovo gestore del Centro Sportivo di Carugate, per utilizzo centro fitness per le atlete, fino a fine Dicembre 2022.