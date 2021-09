La Blackiron-Rentpoint.it Carugate al Memorial Moretti di Milano

Prima uscita ufficiale per le ragazze della Blackiron-Rentpoint.it Carugate impegnate, sabato 25 settembre alle ore 16:30, nella prima semifinale del Memorial Moretti di Milano. Avversaria di turno la Carispezia La Spezia squadra militante, come le lombarde, nella Serie A2 femminile.

La compagine guidata da Gigi Cesari, in realtà, ha già messo nelle gambe e nei polmoni un importante scrimmage, quello di sabato 18 in terra veneta con la Alpo Villafranca di Verona. Match terminato 66-52 per le padrone di casa.

Carugate sarà di scena nel Memorial Moretti in compagnia della già citata Ginnastica Spezzina della Il Ponte Casa D’Aste Sanga Milano e della A.S. Vicenza. Domenica 26 settembre alle 16 e alle 18:30 le due finali, per il 3-4° posto e per il 1-2° posto, del torneo.

Gli ingressi, gratuiti, comunica la società di Carugate in una nota di stampa, saranno contingentati a causa delle normative anti-covid. Si potrà accedere solo su prenotazione e solo se in possesso del green pass. All'interno del Pala Iseo, sede del Memorial Moretti, obbligatorie le mascherine ed il distanziamento sociale.

La Blackiron-Rentpoint.it si presenta al torneo in formazione largamente rimaneggiata per via delle pesanti assenze di Lalla Meroni e di Sara Canova. Le due cestiste sono ancora alle prese con infortuni non smaltiti. Le due sfide del Memorial Moretti saranno, comunque, un valido test per valutare le attuali condizioni atletiche e tattiche oltre all'amalgama del roster. Il tutto a meno di due settimane dall'avvio del campionato. L'esordio per Carugate sarà, infatti, il 9 ottobre alle 19:00 al Palacicogna contro Ponzano Basket.

Da segnalare, infine, che sempre sabato 25, ma alle ore 10:30, presso il Palasport di Carugate, sarà posta una targa commemorativa da parte della Amministrazione Comunale, in ricordo del fondatore e Presidente di Basket Carugate, Giuseppe Mirarchi. Indimenticabile figura di tutto il basket carugatesee della Martesana, negli ultimi 50 anni.