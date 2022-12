Sconfitta per l'Urania a Casale Monferrato

Non arriva a Casale la terza vittoria consecutiva per i Wildcats: Urania cede contro la Novipiù 84-67. Poca reattività e brillantezza degli uomini di coach Villa che rincorrono i padroni di casa per quasi tutto il match. Non bastano a Milano le buone prove di Hill e Piunti in area colorata e le fiammate a corrente alternata di Potts dal perimetro, Casale sigilla la sfida grazie al quartetto Carver-Martinoni-Formenti- Redivo.

LA GARA - Equilibrio in avvio con centri grandi protagonisti, Hill risponde a Martinoni, 9-7. Primo squillo di Potts che si ripete, primo mini break milanese sul 9-13 con Urania che spreca un paio di palloni per allungare. Immediata la risposta monferrina sempre con il capitano Martinoni in evidenza, è 19-17 per i padroni di casa alla prima sirena. Una tripla di Amato non frena la corsa della Novipiù che si scatena dal perimetro, Leggio innesca la fuga degli uomini di coach Valentini, 31-22. Soffrono i Wildcats che affondano sino a meno 14 con Redivo in evidenza, il finale di tempo è tutto però dei rossoblu ospiti, capitan Piunti e ancora Potts ricuciono a meno 5 all’intervallo, 44-39. Dopo la pausa lunga rientrano con meno intensità gli uomini di coach Villa, difesa non proprio ermetica per i Wildcats che vengono colpiti da Ellis, sua la fuga solitaria che vale il nuovo più 14, 57-43. Milano si aggrappa ad Hill che a fari spenti è già a quota 18, soffre però troppo a rimbalzo Urania che vede lontana la rimonta alla penultima sirena, 67-53. Presupposti per il recupero che non arrivano in apertura di quarta frazione, Casale gestione bene la transizione offensiva, la tripla dall’angolo di Formenti sembra proprio quella che chiude i giochi, 74-57. Con orgoglio ci provano i Wildcats trascinati da Piunti ed Hill, i piemontesi hanno ancora risorse ed energia, Ellis e Redivo per i titoli di coda, 81-65 (Urania Milano).

NOVIPIU’ CASALE MONFERRATO: Martinoni 20, Redivo 17, Carver e Formenti 14

URANIA MILANO: Hill 24, Potts 16, Piunti 8