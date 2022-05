Colpo dei Legnano Knights: ingaggiato Tommaso Bianchi fino al termine della stagione

Si avvicinano i playoff e i Knights, come già annunciato, si muovono sul mercato per allungare le rotazioni, stante la precaria situazione di Edoardo Roveda. Purtroppo il play "home made" dei Knights è ancora alle prese con infortuni muscolari che lo stanno limitando dal mese di dicembre, così i Knights hanno messo sotto contratto Tommaso Bianchi fino alla fine della stagione.

Giocatore nato il 12/03/1996 a Pescia, è alto 1m92 e gioca sia da play sia da guardia.

Dopo il periodo giovanile a Montecatini dove esordisce anche con la Serie B nel 2013/2014, gioca successivamente a Pistoia in Lega2, e poi una lunga serie di stagioni in Serie B tra Montecatini, Crema e Orzinuovi con due stagioni nel 2019/20 alla Juve Caserta in A2 e nell'ultima stagione a Biella sempre in A2.

Buon attaccante e buon difensore è stato una giovane promessa nel suo percorso giovanile, per poi migliorare stagione dopo stagione nel corso della sua carriera da senior. Nella stagione corrente con il club piemontese ha totalizzato in 25 presenze, una media di 5.4 punti con il 32% da 2 e il 41% da 3, a cui ha aggiunto 2.6 rimbalzi e 2 assist.

Ecco le prime parole di Bianchi da Knights: "Sono molto felice di avere questa opportunità. Mi uniscono ad un gruppo molto coeso di cui conosco già diversi membri e che sta facendo bene in un campionato come quello di Serie B che conosco bene, e non è per nulla semplice. Quest'anno c'è un equilibrio ancora più marcato rispetto agli altri anni quindi spero di poter dare il mio contributo dove serva, inserendomi velocemente nel gruppo e negli schemi, ma credo di non avere troppe difficoltà. Sono contento e carico; i playoff sono sempre un periodo molto importante ed eccitante della stagione e non vedo l'ora di cominciare".

Basilico: "Siamo molto contenti dell'arrivo di Tommaso che avevamo sondato anche in estate. E' un giocatore affidabile e con Biella questa stagione ha dimostrato le sue qualità, rientrando un brutto infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi per diverso tempo. Con lui abbiamo la sicurezza di allungare le rotazioni con l'augurio che comunque Edoardo Roveda torni in forma e non sia più bloccato dai guai fisici che lo tormentano da mesi.

Tommaso esordirà già nell'ultima partita di campionato e speriamo si riesca ad integrare al meglio in vista della prima gara playoff." Bianchi indosserà la maglia numero 15.