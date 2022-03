Coppa Italia Serie A1, la Reyer Venezia si impone sulla Geas Sesto San Giovanni: 85-72 il finale

Nella gara valida per i quarti di finale della Coppa Italia di Serie A1 di basket femminile la Umana Reyer Venezia riesce ad avere la meglio sull’Allianz Geas Sesto San Giovanni per 85-72.

La vittoria arriva al termine di una artita equilibrata nella prima metà con le lombarde che riescono a chiudere in vantaggio entrambi i quarti grazie ai due parziali favorevoli di 18-22 del primo quarto e di 18-19 nel secondo, che valgono il +5 (36-41) con cui si va all’intervallo lungo.

Al rientro sul parquet la Reyer preme sull’acceleratore e con un parziale di 26-14 compie prima il sorpasso (62-55 all’ultimo riposo) e poi l’allungo decisivo per il +13 finale. Da evidenziare la doppia doppia di Ndour che ha chiuso la sfida con 17 punti e 13 rimbalzi.

“Abbiamo disputato una buona partita, in cui, alla fine - commenta a fine gara Coach Zanotti - la stanchezza si è fatta sentire. Da domenica inseriremo Gorini in squadra allungando così un po’ le rotazioni. Sono contenta della grande caparbietà dimostrata dalle ragazze”.



La partita - Raca e Ndour vanno subito a segno mentre si accende la lotta sotto i tabelloni tra Bestagno e Trucco. Thornton piazza la tripla ma Panzera mantiene a stretto contatto le compagne. Si mette in luce Trucco poi Gwathmey firma il sorpasso (12-13 a -4,07) che dura un amen dato che Bestagno realizza entrambi i liberi concessi. Panzera e Trucco, quest’ultima da oltre l’arco, allungano sul +4. A seguire Ndour, Trucco, Gwathmey e Attura per chiudere il primo quarto sul 18 a 22.



Nella seconda frazione Coach Mazzon deve centellinare la presenza sul parquet di una Yvonne Anderson in non perfette condizioni fisiche e la Reyer ne risente in fase offensiva. Panzera si erge protagonista anche dai 6,75 ed Ercoli infila il vantaggio in doppia cifra (27-37 a -3,09). Ndour riporta le compagne ad una sola incollatura (36-37 a -1,04) ma la reazione del Geas è immediata operando un nuovo allungo grazie a Gwathmay e Panzera e portandosi all’intervallo lungo sul 36 a 41.



Il rientro sul parquet vede il punteggio congelato per oltre un minuto sino al canestro di potenza di Thornton replicato dal 2/2 di Gwathmey e dalla percussione di Dotto. Ivana Raca riporta Sesto sul +8 e l’Umana si affida alla lunga distanza senza grande fortuna. Anderson ha mano ferma ai liberi e Bestagno castiga le avversarie da oltre l’arco riavvicinando l’Umana a un possesso lungo (43-46 a -6,18). Quando Thornton trova la progressione, è difficilmente arrestabile anche se il suo 2/2 dalla “linea della carità”, che riporta a una sola lunghezza le lagunari, viene subito vanificato da Raca. L'equilibrio si spezza quando Debora Carangelo piazza due triple. Gwathmey e Carangelo chiudono la terza frazione sul 62 a 55.

Nel quarto finale la Reyer gioca in scioltezza trovando il massimo vantaggio (82-64 a -2,53), Panzera si mette in vetrina colpendo dai 6,75 e stoppando Attura ma sono gli ultimi fuochi di un confronto che le lagunari portano a casa. Geas lotta sino al buzzer conclusivo riuscendo ad accorciare nelle battute finali e meritando ampiamente l’onore delle armi. Sarà l’Umana Reyer a sfidare in semifinale la Virtus Bologna che ha superato La Magnolia Campobasso.

Il tabellino ufficiale di Umana Reyer Venezia - Allianz Geas Sesto San Giovanni 85 - 72 (18-22, 36-41, 62-55, 85-72)



UMANA REYER VENEZIA: Bestagno* 16 (2/6, 2/2), Carangelo* 15 (2/2, 3/4), Thornton* 13 (3/5, 1/4), Anderson 9 (2/5, 1/2), Madera 8 (3/4, 0/2), Smorto 3 (1/1 da 3), Attura* 4 (2/5, 0/3), Rescifina, Penna, Ndour Gueye* 17 (7/12, 1/5) Allenatore: Mazzon A.



Tiri da 2: 21/40 - Tiri da 3: 9/24 - Tiri Liberi: 16/20 - Rimbalzi: 38 12+26 (Ndour Gueye 13) - Assist: 13 (Thornton 3) - Palle Recuperate: 8 (Anderson 3) - Palle Perse: 10 (Bestagno 3) - Cinque Falli: Ndour Gueye



ALLIANZ GEAS SESTO SAN GIOVANNI: Dotto* 5 (1/4, 1/4), Raca* 14 (5/9, 0/2), Fietta 4 (2/3 da 2), Ronchi NE, Merisio, Panzera* 20 (7/9, 2/6), Valli, Trucco* 7 (2/6, 1/3), Ercoli 4 (2/4 da 2), Gwathmey* 18 (5/9, 1/2)

Allenatore: Zanotti C.



Tiri da 2: 24/44 - Tiri da 3: 5/17 - Tiri Liberi: 9/13 - Rimbalzi: 32 9+23 (Raca 9) - Assist: 11 (Dotto 3) - Palle Recuperate: 6 (Dotto 1) - Palle Perse: 13 (Dotto 5) - Cinque Falli: Trucco



Arbitri: Longobucco A., Forni M., Castellaneta A