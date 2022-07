Danilo Gallinari riprende la corsa al sogno dell'anello Nba

Con un biennale da 13 milioni con il quale si è legato ai Boston Celtics, Danilo Gallinari inizia la sua corsa al grande sogno dell'anello. L'ormai ex Atlanta Hawks, dopo essere stato scambiato coi San Antonio Spurs che lo hanno tagliato senza fargli mettere piede in Texas, ha trovato l'accordo con la franchigia del Massachusetts rinunciando anche ad offerte più remunerative ma meno ambiziose. Celtics per i quali Danilo non ha mai nascosto di tifare sin da quando era giovane. Tra l'altro, i circa 7,5 milioni che guadagnerà in casacca biancoverde era una cifra alla quale l'Olimpia Milano si poteva avvicinare (oltre i 6 all'incirca) per convincerlo a ritornare a giocare all'ombra del Duomo.

34 anni il prossimo 8 agosto, l'ala ha dimostrato che la Nba può ancora essere il suo habitat naturale. Nell'ultima stagione agli Hawks, ha giocato 66 partite partendo dalla panchina collezionando 25.3 minuti di utilizzo a gara. Settimo marcatore della squadra avendo 11.7 punti di media con il 38.1% da tre, ha aggiunto 4.7 rimbalzi e 1.5 assist alle sue prestazioni. Dopo i sei anni ai Denver Nuggets e il biennio ai Los Angeles Clippers, i sogni di vincere un anello si sono arenati nelle ultime tre stagioni. Prima agli Oklahoma City Thunder, dove con Chirs Paul è stato autore comunque di una stagione sopra le righe. Soddisfacenti gli ultimi due anni ad Atlanta, dove però le possibilità di vincere erano basse.

Adesso l'arrivo ai Boston Celtics, finalisti nell'ultima stagione e sconfitti 4-2 dai pluricampioni Golden State Warriors. Non solo Gallinari, perché la dirigenza biancoverde con un'ottima mossa di mercato si sono accaparrati anche Malcolm Brogdon dagli Indiana Pacers rendendo la panchina ancora più efficiente. E' proprio questa la principale efficienza del 'Gallo', capace di essere efficiente nel tempo che gli viene concesso pur dovendo fare di necessità virtù con le proprie condizioni fisiche non più ormai al cento per cento. Versatile, esperto, leader, potrà senz'altro dare una grossa mano ai Celtics che sono sempre più in rampa di lancio e già l'anno prossimo vorranno ritornare alle finali della Nba per cercare di vincere l'anello a distanza di 14 anni dall'ultima vittoria.