Esordio casalingo per Legnano: al PalaBorsani è di scena la Use Empoli

A sette giorni dalla bella vittoria di Livorno contro una delle squadre considerate tra le papabili al salto di categoria, i Legnano Knights sono chiamati a far esplodere il PalaBorsani nella prima gara casalinga ufficiale della stagione. Avversaria turno è la USE Computer Gross Empoli reduce dalla bella vittoria casalinga contro la Golfo Piombino.

La Computer Gross è guidata sul parquet da uomo di esperienza come Simone Berti, playmaker classe 1985, che divide il minutaggio in cabina di regia con Riccardo Balducci. Accanto a lui agiscono a turno Luca Digno e Filippo Guerra, le due guardie titolari, due volti nuovi del roster, che velocemente si stanno inserendo nei meccanismi del gioco empolese. Per loro, nel match con Piombino, rispettivamente 15 e 10 punti. Dati a cui si è aggiunta la propensione all’assist di Guerra unita alla forza di andare a rimbalzo di Digno. Due aspetti che rendono questi due nuovi elementi duttili ed efficaci.

Simbolo di Empoli è però sempre Lorenzo Restelli, per lui 14 punti e 6 rimbalzi nella gara di esordio. Il suo minutaggio elevato è efficace tanto dal perimetro quanto vicino a canestro, dove è di supporto al centro titolare Matteo De Leone. Il roster di Coach Corbinelli è completato da Francesco Falaschi e Daniele Sesoldi, utili nelle rotazioni, il secondo nell'ultimo match ha concesso un clamoroso 4 su 4 dal campo, e da Alessandro Antonini e Matteo Calugi, alla costante ricerca di un minutaggio crescente a suon di prestazioni importanti.

La squadra guidata da coach Cosimo Corbinelli si basa sulla coralità. Una squadra che spinge in campo aperto per poii colpire l’avversario dalla distanza. Il 14 su 21 da tre punti contro Piombino, descrive alla perfezione questo concetto tecnico. Legnano dal canto suo si presenterà con il roster al completo ad eccezione di Janko Cepic ancora femo ai box. L’appuntamento è per domenica 10 ottobre, palla a due alle ore 18:00, al PalaBorsani per la seconda giornata del Girone A della Serie B 2021-2022.