EuroLeague 2023-2024, ecco il calendario dell'Olimpia Milano

La nuova stagione europea dell’Olimpia Milano comincerà il 6 ottobre, in trasferta, a Istanbul, contro il Fenerbahce. Si tratta della decima volta nell’era EuroLeague che Milano comincia la regular season fuori casa: nei nove precedenti, il bilancio è 4-5, ma l’Olimpia ha vinto sia nel 2020 a Monaco di Baviera che nel 2022 a Villeurbanne. Lo riferisce il sito ufficiale del club in una nota.

Nel 2014-2015 era già capitato di esordire sul campo del Fenerbahce. Il livello di difficoltà ovviamente è al massimo. L’Olimpia è 9-8 all’esordio europeo, ha vinto quattro delle ultime cinque “opening night” e sei delle ultime otto. Curiosamente contro il Fenerbahce porterà in campo una striscia di tre vittorie esterne consecutive che hanno bilanciato le tre sconfitte consecutive rimediate a Milano.

Sarà una partita speciale per Nicolò Melli, due stagioni al Fenerbahce, la prima volta invece senza Gigi Datome in campo. L’Olimpia ha incontrato il Fenerbahce 26 volte nella propria storia, 11-15 il bilancio, 6-7 a Istanbul.

L’EuroLeague prevede ancora la partecipazione di 18 squadre, le stesse della stagione passata, dopo la rinuncia di Gran Canaria, che avendo vinto l’Eurocup, aveva il diritto di partecipare.

IL GIRONE DI ANDATA – Il calendario pe l'Olimpia comincia in maniera severissima, bilanciato in materia di gare in casa e fuori, ma il coefficiente di difficoltà è presumibilmente alto. Dopo la trasferta di Istanbul, l’Olimpia riceverà la visita del Maccabi Tel Aviv, affrontato per la prima volta nella stagione 1972-1973 (18-18 i precedenti, 12-5 a Milano).

Il primo doppio turno, Round 3 e 4, porterà a Milano la squadra vice campione d’Europa dell’Olympiacos Pireo (9-18 i precedenti), privi dell’MVP Sasha Vezenkov (è andato nella NBA, a Sacramento) e subito dopo la sfida esterna con i Campioni d’Europa in carica del Real Madrid guidato da Sergio Rodriguez (9-25 il bilancio).

L’Olimpia giocherà tre gare esterne in fila nel girone di andata includendo il doppio turno Monaco-Belgrado, identico ma a parti invertite a quello dell’anno passato, e poi tre casalinghe consecutive nel periodo natalizio: il 20 dicembre contro l’Asvel Villeurbanne (9-4), il 22 contro il Panathinaikos Atene (10-16) e il 28 contro Baskonia (12-11).

In tutto, giocherà nove gare in casa nel girone di andata, otto in trasferta.

IL GIRONE DI RITORNO – Il mese di gennaio comincerà con due doppi turni consecutivi, quindi quattro gare nello spazio di due settimane: Olympiacos in trasferta, Bayern in casa (11-6 i precedenti, 8-1 a Milano);

Alba Berlino e Stella Rossa ambedue al Mediolanum Forum. Arriverà poi un doppio turno molto impegnativo, con trasferta ad Atene-Panathinaikos e Istanbul-Efes.

L’ultimo doppio turno, contrariamente alle ultime due stagioni, non sarà tutto in trasferta. L’Olimpia andrà a Montecarlo per affrontare l’AS Monaco ma poi riceverà la visita del Fenerbahce. L’ultima in casa sarà contro Bologna, l’ultima in assoluto a Tel Aviv.

LE DATE TOP – Giovedì 8 febbraio, Round 26. E’ la sera in cui il Real Madrid arriverà a Milano nel girone di ritorno, con Sergio Rodriguez. I due derby italiani contro Bologna avverranno prima in trasferta (martedì 14 novembre) e poi in casa (venerdì 5 aprile).

L’Efes Istanbul (14-25 il record), che ha vinto due titoli nel 2021 e nel 2022, sarà a Milano giovedì 16 novembre, senza l’ex MVP, Vasa Micic, che è andato a giocare a Oklahoma City nella NBA.

Venerdì 22 dicembre arriverà a Milano il Panathinaikos di Ergin Ataman. Venerdì 26 gennaio arriverà a Milano il Barcellona (12-15 di bilancio all-time).

L’8 marzo ci sarà la grande sfida interna con il Partizan Belgrado che significa non solo tanti ex in campo ma anche il duello tra i due allenatori con più presenze e vittorie nella storia di EuroLeague, Ettore Messina e Zeljko Obradovic.

Scarica qui il Calendario Ufficiale dell'EuroLeague 2023-2024