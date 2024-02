Euroleague, Asvel Villeurbanne-Olimpia Milano: come vederla in tv e in streaming

L’Olimpia torna in campo volando verso Lione: per la prima volta giocherà nella LDLC Arena, il nuovo palasport di Lione inaugurato in questa stagione che può contenere in assetto cestistico oltre 12.000 spettatori ed è l’impianto sportivo al chiuso più grande di Francia al di fuori di Parigi

Con otto gare rimanenti nel programma, ovviamente, il margine di errore per l’Olimpia è minimo, quasi inesistente, ma al di là della classifica sarebbe importante giocare una partita di qualità: prima di cadere nella finale di Coppa Italia, ne aveva vinte otto su dieci contando tutte le competizioni e nelle ultime due gare in casa di EuroLeague ha battuto Barcellona e Real Madrid, le prime due della classifica.

L’Asvel non ha interessi di classifica, ma gioca per risultati di prestigio in una stagione in cui ha alternato tre allenatori, modificato il roster, aggiungendo tra l’altro Deshaun Thomas, lo scorso anno a Milano. L’Olimpia ha incontrato numerose difficoltà nel preparare la trasferta, con sette giocatori impegnati con le squadre nazionali cui si sommano i problemi di infortuni vari.

Di fatto, saranno assenti Shabazz Napier, Diego Flaccadori, Stefano Tonut e Billy Baron il che riduce fortemente la profondità del settore guardie. Recuperato invece Maodo Lo.

La conferenza stampa di Ettore Messina

“La nostra stagione riparte dopo una lunga pausa durante la quale molti dei nostri giocatori sono stati impegnati con le squadre nazionali. Cercheremo di superare le difficoltà fronteggiate nel preparare questa trasferta, ben consci di quanto sia importante per mantenere vive le nostre possibilità. Sappiamo che sarà una partita difficile, perché Villeurbanne dopo un altro cambio di allenatore ha ritrovato vitalità, ora ha un roster più profondo, e ha talento aldilà di quello che indica la classifica. Controllare il ritmo della gara e difendere bene sui loro realizzatori sarà fondamentale”.

Asvel Villeurbanne-Olimpia Milano: come vederla in tv e in streaming

Asvel Villeurbane-EA7 Emporio Armani Olimpia Milano si gioca venerdì 1 marzo, alle 20:30 a Villeurbane. Arbitri Fernando Rocha (Portogallo), Emilio Perez (Spagna), Anne Panther (Germania).