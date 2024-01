Euroleague, seconda vittoria consecutiva dell'Olimpia: battuta l'Alba Berlino

Seconda vittoria consecutiva in Euroleague per l'Olimpia Milano, che oggi festeggia il suo 88esimo compleanno. L'EA7 Emporio Armani batte l'Alba Berlino 82-76 e sale a 18 punti dopo 20 giornate.

Al Mediolanum Forum di Assago, i ragazzi di Ettore Messina faticano nei primi due quarti ma chiudono comunque in vantaggio di 2 lunghezze (37-35). Dopo l'intervallo lungo, la musica non cambia ma l'Olimpia resta con la testa nella partita e riesce a portarla a casa.

L'Mvp per i biancorossi è capitan Nicolò Melli con 16 punti. Per i tedeschi, con in squadra gli azzurri Matteo Spagnolo e Gabriele Procida, autori rispettivamente di 8 e 10 punti, brilla Thiemann che chiude con 13.

IL TABELLINO E GLI HIGHLIGHTS

EA7 EMPORIO ARMANI MILANO – ALBA BERLINO 82-76 (16-17, 21-18, 23-23, 22-18).

Olimpia Milano: Poythress, Bortolani 12, Tonut 5, Melli 16, Napier 13 (5 ast), Kamagate n.e, Ricci, Flaccadori 14, Hall 14, Caruso n.e, Hines 2 (5 reb, 4 ast), Voigtmann 6 (8 reb). Coach Messina.

Alba Berlino: Brown 12, Procida 10, Spagnolo 8 (7 ast), Wetzell 10, Delow 9, Mattisseck, Schneider 6, Thomas 4, Nikic n.e, Koumadje 4 (6 reb), Rapieque n.e, Thiemann 13 (6 reb). Coach Gonzalez.

GLI HIGHLIGHTS