L'Olimpia prova la rimonta ma non ci riesce. A Milano passa la Stella Rossa

Una EA7 Emporio Armani Milano scarica di energie fisiche e nervose si piega alla Stella Rossa (62-76).

In una gara casalinga senza pubblico ospite (vietata dal Prefetto la vendita dei biglietti ai non residenti in Lombardia), l'Olimpia paga il tour de force - quinto impegno in 9 giorni, con rotazioni ridotte a 9 elementi per la sequela di infortuni - e viene travolta nel primo tempo da Giedraitis (22) e Bolomboy (16).

LA PARTITA

Una gara in salita già dopo pochi minuti, complice il 2-18 con cui i serbi mordono il secondo periodo e il successivo -18 (19-37): Milano prova a rientrare nella ripresa con Poythress (12) e con un Bortolani sempre più protagonista (14, nuovo massimo in carriera in Eurolega) ma il divario non scende mai sotto i 5 punti (54-59) anche per colpa di una miriade di palle perse (15, superiori ai 14 assist).

L'Olimpia, che non schiera il neo-acquisto McGruder perché arrivato solo ieri. La settimana prossima affronterà Valencia in trasferta: uno scontro diretto che, considerando la bagarre nella zona playoff, sa molto di ultima spiaggia

IL TABELLINO E GLI HIGHLIGHTS

EA7 EMPORIO ARMANI MILANO – STELLA ROSSA BELGRADO 62-76 (15-23, 16-24, 16-10, 15-19).

Olimpia Milano: Poythress 12, Bortolani 14, Tonut 5, Melli 5, Napier 5, Kamagate n.e, Ricci, Flaccadori 4, Hall 6, Caruso n.e, Hines 6, Voigtmann 4. Coach Messina.

Stella Rossa: Teodosic 9 (5 ast), Hanga 7 (6 reb), Davidovac 3, Mitrovic 6, Lazic, Tobey, Bolomboy 14 (6 reb), Ilic, Nedovic 8, Giedraitis 22, Gillespie 2, Dos Santos 5. Coach Sfairopoulos.

GLI HIGHLIGHTS