Euroleague, la difesa non regge: per l'Olimpia ancora una sconfitta

Applausi per il Maccabi Tel Aviv, fischi per l'EA7 Milano. Il Forum sentenzia la crisi dell'Olimpia. Gli ospiti vengono accolti nel segno della sportività dal pubblico, in piena solidarietà per la guerra in Israele, mentre i padroni di casa - alla terza sconfitta in sei giorni tra campionato ed Eurolega - vengono salutati dalla contestazione, figlia del 90-98 finale.

Mattatore della gara è Rivero (21, 8/9 da due) ma sono due triple di Brown (20 e 12 assist) nel finale a decidere la sfida in cui Milano mostra una fragilità difensiva allarmante, lasciando cinque giocatori in doppia cifra agli avversari e un senso di impotenza nel pitturato e nel contenimento del pick and roll. All'Olimpia non bastano i 64 punti combinati di Mirotic (24), Shields (22) e Voigtmann (18) per rialzare la testa.

La partita

La cronaca (Fonte Ufficio Stampa Olimpia Milano)- L'avvio che non ti aspetti. La partita è subito dominata dagli attacchi. Il Maccabi segna nei primi dieci possessi, fa 9/9 al tiro, ma non riesca ad allungare perché Milano non è da meno.

Resta a contatto, con 12 punti di Nikola Mirotic, che fa 5/6 al tiro in sette minuti. Il ritmo offensivo dell'Olimpia non diminuisce al rimo giro di cambi e gradualmente la difesa migliora. Una palla rubata da Alex Poythress genera il contropiede chiuso da Shields che porta l'Olimpia avanti. Poi arriva anche l'allungo sul più sette confermato dalla tripla frontale di Kevin Pangos che vale il 32-25 del primo quarto.

L'Olimpia allunga ancora all'inizio del secondo periodo. Su un potenziale gioco da tre punti di Tonut, il rimbalzo catturato sul tiro libero sbagliato genera il jumper con sui Shields firma il più dieci. Il Maccabi reagisce. Con qualche palla rubata e i rimbalzi d'attacco dei suoi lunghi resta agganciata. Poythress con una schiacciata a rimbalzo e Shields con i suoi canestri dalla media ripristinano sei punti di margine per l'Olimpia.

Ma il finale del secondo periodo è un po' confusionario. Il Maccabi si avvicina fino a meno uno, con Cleveland, Rivero e Colson bravi ad approfittare del proprio dinamismo. Mirotic risponde con una tripla, ma l'ultimo canestro è di Colson. A metà gara, l'Olimpia è avanti 52-50.

L'Olimpia tenta subito di scappare con Shields, ma non dura perché in una partita dominata dagli attacchi, a ritmo alto, bastano due errori per far riavvicinare gli avversari. Su una tripla di Lorenzo Brown, il Maccabi mette la testa avanti. Milano risponde, una, due volte. Poi ricostruisce sei punti di vantaggio anche con Melli a quota quattro falli. Ma ancora non dura. Il Maccabi calvalca la strapotenza fisica di Jasiel Rivero. Il cubano domina dentro l'area e mette un tiro libero dietro l'altro e genera il sorpasso, aiutato da un buona apparizione di Tamir Blatt.

Il Maccabi dopo tre periodi è avanti 75-72. La battaglia si inasprisce e nell'ultimo quarto aumentano gli errori, da ambo le parti. L'Olimpia però non trova fluidità e scivola sotto di cinque, su una schiacciata solitaria di Colson. L'Olimpia riparte con una tripla incredibile di Mirotic, da fermo. Il Maccabi rimane dentro la partita, accumula sei punti di vantaggio. Mirotic punendo un mismatch, mette due tiri liberi. Sul possesso successivo arriva la tripla di Shields che ricuce a meno uno con 2:59 da giocare.

Ma è l'ultimo sussulto. Coach Katash chiama il time-out e al rientro Lorenzo Brown assume il controllo della gara. Con due triple spinge l'Olimpia a meno nove. Alla fine è 98-90 Maccabi.

Il tabellino

EA7 EMPORIO ARMANI MILANO – MACCABI TEL AVIV 90-98 (32-25, 52-50, 72-75, 90-98).

Olimpia Milano: Lo 6, Poythress 7, Pangos 4, Tonut 2, Melli 5, Ricci, Flaccadori n.e, Hall, Shields 22 (8 ast), Mirotic 24, Hines 2, Voigtmann 18 (6 reb). Coach Messina.

Maccabi Tel Aviv: Cleveland 15, Webb III 6, Brown 20 (12 ast), Menco, Sorkin, Dibartolomeo, Rivero 21, Cohen 2, Nebo 14, Blatt 4, Colson 16. Coach Kattache.