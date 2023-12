Euroleague, festa Olimpia: riaccoglie Napier supera Asvel e infila la quarta vittoria di fila

L'Olimpia Milano supera l'Asvel Villeurbanne guidato da Pozzecco 84-61 nella gara valida per la 15° giornata di Euroleague e centra la seconda vittoria consecutiva in competizione, la quarta in assoluto salendo a 12 punti in classifica.



Sono Melli (17, con 3/4 da tre) e Shields (13, 5 rimbalzi, 6 assist e 25 di valutazione) a dare i maggiori dispiaceri al ct azzurro, accolto con una vera e propria ovazione dal pubblico di Forum, ricambiato con accorati gesti di saluto. Quello di Milano è un dominio con 12 giocatori a segno, compreso Caruso che realizza i suoi primi punti in Eurolega, e 27 assist su 34 canestri.



E a proposito di ritorni, è imminente quello di Shabazz Napier: il playmaker americano, protagonista della terza stella, ha già lasciato Belgrado e la Stella Rossa con direzione Milano e sarà annunciato nelle prossime ore. Prenderà il posto di Pangos, ormai fuori dai piani tecnici da un paio di mesi.



"Una ottima performance di squadra - analizza coach Messina -, siamo felici del contributo di tutti oggi. Abbiamo continuato a passarci la palla e difendere forte, rimanendo concentrati".

Il tabellino e gli highlights

EA7 EMPORIO ARMANI MILANO – ASVEL VILLEURBANNE 84-61. (22-21, 24-15, 21-12, 17-13).

Olimpia Milano: Poythress 11, Bortolani 3, Tonut 5, Melli 17, Baron 3 (4 ast), Kamagate 4, Flaccadori 5 (7 ast), Hall 4, Caruso 3, Shields 13, Hines 5, Voigtmann 11. Coach Messina.

Asvel: Scott 6, Lee 10, Kahudi 2, Lauvergne 12, Luwawu-Cabarrot 10 (8 TO), Jackson 4, De Colo 5, Egbunu 4, Fall 3, Lighty 5, Ndiaye n.e, Yaacov n.e. Coach Pozzecco.

Note: 65.7-30.8% tiri da due punti, 40.7-45.5% tiri da tre punti, 62.5-55.6% tiri liberi, 33-30 rimbalzi, 27-11 assist, 12-18 palle perse, 14-3 palle recuperate.



Gli Highlights