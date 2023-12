L'Olimpia si butta via e incassa una nuova sconfitta, Messina: "Abbiamo finito le energie"

Secondo harakiri consecutivo dell'EA7 Milano. Dopo aver buttato via sei punti di vantaggio nell'ultimo minuto martedì a Monaco di Baviera contro il Bayern (ko al supplementare), l'Olimpia bissa lo psicodramma 48 ore dopo anche a Belgrado, sconfitta 69-82 dal Partizan.

L'ennesimo blackout di Milano, che questa volta getta al vento ben 15 lunghezze di margine (45-60 al 25'), crollando in difesa e segnando appena 4 punti in 12' (76-64 al 37').

Arriva quindi la quinta sconfitta in 12 giorni e il record complessivo stagionale recita un preoccupante nove vittorie su 24 gare disputate.

La luce di Milano si spegne quando calano le percentuali di Shields che parte 5/7 da tre (19) ma non segna più nel momento di difficoltà della squadra. Per il Partizan sono i tre ex a guidare la rimonta: Punter ne segna 19 (6/9 dal campo), LeDay 15, Nunnally 10.



"Abbiamo finito le energie - il commento di Ettore Messina - e non siamo stati abbastanza intelligenti da prendere le giuste decisioni". Domenica al Forum arriva la Virtus Bologna in campionato. Potrebbe essere l'ultima del coach in panchina, nonostante la conferma della società fino al 2026.

La partita

La cronaca (Fonte Ufficio Stampa Olimpia Milano) - Il Partizan parte con un quintetto extralarge in cui LeDay gioca da ala piccola e Smailagic da ala forte, marcato da Devon Hall. L’Olimpia attacca con lucidità segnando da tre con Shields, Hall e Lo.

Due volte scava cinque punti di vantaggio anche se Poythress viene fermato subito da due falli. Bruno Caboclo si presenta con tre triple consecutive ed è lui a firmare il primo aggancio.

L’Olimpia però continua ad eseguire bene in attacco: con due triple di Shields e un assist con cui Voigtmann manda a schiacciare Hines, prende sette punti di margine. Alla fine del primo quarto Milano guida 25-20.

Nel secondo quarto, il Partizan torna a esplorare il mismatch creato da Smailagic. Kevin Punter con cinque punti di fila sorpassa per il Partizan sul 29-27. La risposta dell’Olimpia è un parziale di 8-0 aperto da una tripla di Shields e poi fortificato da un gioco da tre di Voigtmann.

Il margine a favore di Milano raggiunge i 9 punti su un tiro libero di Melli quando Obradovic passa dal maxiquintetto ad un assetto dinamico in cui il centro nominale è LeDay. Il Partizan finisce meglio il periodo sfruttando il bonus per centrare quattro tiri liberi di fila con Punter e LeDay sul secondo fallo fischiato a Maodo Lo. Una schiacciata a rimbalzo di Caboclo ricuce il divario a cinque punti, 44-39 all’intervallo.

Nicolò Melli

All’inizio del terzo quarto è una botta e risposta: segna da tre Nunnally, risponde Maodo Lo. L’Olimpia resta in controllo: Hall segna con una schiacciata a rimbalzo, Hines centra il bersaglio dall’angolo poi Melli carica la tripla e l’Olimpia schizza a più 11 a metà del periodo, anche se ai tre falli di Poythress già nel primo tempo si aggiungono quelli di Lo.

Andando a caccia di tiri liberi l’Olimpia tocca anche i 15 punti di margine con due tiri liberi di Flaccadori. Ma qui la Stark Arena si accende, trascina la squadra, l’Olimpia smarrisce il controllo della gara. Punter e LeDay con Dozier trascinano la squadra di casa che piazza un parziale tremendo di 16-2 (Voigtmann dalla lunetta) e in un attimo ritorna a meno uno, 62-61, alla fine del terzo

Purtroppo il momento negativo non si arresta. Il Partizan ormai è completamente in ritmo, segna in tutti i modi possibili mentre l’Olimpia si deprime. Nunnally centra due triple consecutive e spacca la partita. Milano va sotto di sei, ma non riesce a reagire, affonda a meno 12 e perde 82-69

Il tabellino e gli highlights del match

PARTIZAN MOZZART BET BELGRADO – EA7 EMPORIO ARMANI MILANO 82-69 (20-25, 19-19, 22-18, 21-7).

Partizan: Vukcevic n.e, LeDay 15, Avramovic, Koprivica n.e, Punter 19, Smailagic 9, Jaramaz, Nunnally 10, Andjusic 3, Dozier Jr 8, Ponitka 2, Caboclo 16. Coach Obradovic.

Olimpia Milano: Lo 12 (5 ast), Poythress, Bortolani n.e, Tonut 8, Melli 9, Kamagate, Ricci, Flaccadori 6, Hall 5, Shields 19, Hines 5, Voigtmann 5. Coach Messina.

GLI HIGHLIGHTS DI PARTIZAN BELGRADO – EA7 OLIMPIA MILANO