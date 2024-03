Olimpia che impresa, battuto il Monaco a domicilio. Messina: "Abbiamo giocato una grande partita"

Incredibile prestazione dell'EA7 Milano che batte a domicilio l'As Monaco (98-80) davanti al principe Alberto. Mentre Shields diventa il miglior marcatore di sempre in Eurolega dell'Olimpia, la squadra di Ettore Messina domina l'avversario per 25', realizzando ben 58 punti nel solo primo tempo e arrivando anche sul +19 nella ripresa (69-50) grazie ad una raffica di Mirotic.

L'orgoglio del Monaco - che era in striscia aperta di 8 vittorie consecutive - lo riporta a -6 (76-70) ma è ancora il montenegrino a ridare l'inerzia a Milano con due canestri consecutivi che segnano l'inizio di un nuovo parziale.

Sono ben 6 i giocatori di Milano in doppia cifra, complice una difesa monegasca non sempre irresistibile: 21 per Mirotic, 15 per Lo, 14 per Hall, 13 per Tonut, 10 per Melli e Shields.

Venerdì l'Olimpia torna in campo contro il Fenerbahce. "Abbiamo giocato una grande partita a lungo - evidenzia coach Messina -, speriamo di usare la fiducia di questa partita nella prossima". Milano intanto accoglie nel roster l'ex Chicago Bulls Denzel Valentine: potrebbe debuttare domenica in campionato visto che il mercato in Eurolega è ormai chiuso.

LA PARTITA

L’Olimpia spende Stefano Tonut su Mike James, difende bene nei primi minuti, parte 6-0 con una tripla di Mirotic e un gioco da tre anomalo (tiro libero, rimbalzo e canestro) di Melli. Monaco arma la mano di Jordan Loyd, che segna tutti i primi dieci punti della squadra, impattando tre volte di fila.

La quarta volta il pareggio lo firma Mike James. Con tre tiri liberi, “rapinati” a Shields, è sempre lui a portare in vantaggio Monaco. L’Olimpia però risponde. Ai cinque punti di James seguono cinque punti di Devon Hall, due prodezze. Poi sempre Hall manda a segnare da sotto Voigtmann, due volte.

L’ultimo possesso del primo periodo è una tripla di Maodo Lo per il 10-0 del 27-20 Olimpia. Il break viene esteso all’inizio del secondo periodo su una penetrazione lungolinea di Tonut. Poi Monaco entra in ritmo al tiro soprattutto con Alpha Diallo. Con un 7-0 ritorna a contatto.

L’Olimpia però replica ancora con una tripla di Maodo Lo e anche un gioco da tre punti del playmaker tedesco. Il vantaggio viene ripristinato a quota cinque punti due volte. Monaco si affida anche a Kemba Walker, dieci punti nel secondo periodo.

Ma l’Olimpia soprattutto in attacco è lucida. Mirotic sfruttando un mismatch completa un gioco da tre punti che vale il nuovo più sette, poi Melli con una tripla dall’angolo scrive il più dieci. Il finale invece appartiene a Tonut che mette una tripla da un lato poi una seconda dall’angolo opposto allungano a più 14, 58-44.

Monaco prova ad alzare la difesa pressando Napier a tutto campo, ma si espone su Shavon Shields che segna due volte al ferro e allarga il margine a più 18. Poco dopo arrivano anche un floater di Tonut e una schiacciata lungolinea di Mirotic. Il vantaggio raggiunge i 19 punti, anche se l’Olimpia brucia il bonus in fretta e con il terzo fallo di Melli fatica a rimbalzo contro Donta Hall.

Con i tiri liberi, otto consecutivi, Monaco supera il momento di crisi e si riavvicina a meno nove. L’Olimpia riparte con una tripla dall’angolo di Hall, poi un’entrata di Lo a riaprire 12 punti tra le due squadre. Ma alla fine del terzo sono nove, 76-67.

Una tripla di Alpha Diallo riporta Monaco a meno sei. Qui l’Olimpia si raggruppa in difesa, Mirotic segna due volte con due prodezze, una a rimbalzo d’attacco. Su un contropiede aperto da Voigtmann, rifinito da Tonut e chiuso ancora dal tedesco, Milano ritorna a più 13, poi anche 17 anche se Maodo Lo deve fermarsi per un colpo alla coscia sinistra.

L’ultimo assalto di Monaco porta pochissimo. Shields diventa il sesto giocatore ad andare in doppia cifra, Mirotic esegue la seconda schiacciata della serata e a Monaco cala il sipario. E’ una grande vittoria dell’Olimpia, 98-80.

IL TABELLINO

AS MONACO – EA7 EMPORIO ARMANI MILANO 80-98. (20-27, 24-31, 23-18, 13-22).

Monaco: Okobo 9, Loyd 14, Blossomgame 9, Brown, Diallo 17, Cornelie n.e, Jaiteh, Walker 10, Motiejunas 4, Ouattara 3, Hall 4, James 10. Coach Obradovic.

Olimpia Milano: Lo 15, Poythress n.e, Bortolani, Tonut 13, Melli 10 (6 reb), Napier 8 (6 ast), Flaccadori, Hall 14 (6 reb, 7 ast), Shields 10, Mirotic 21, Hines, Voigtmann 7. Coach Messina.

GLI HIGHLIGHTS