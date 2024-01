Euroleague, brutta sconfitta per l'Olimpia Milano: il Panathinaikos vince 79-62

Continua la stagione in altalena dell'EA7 Olimpia Milano. Dopo la vittoria contro il Barcellona, ecco la robusta sconfitta ad Oaka contro il Panathinaikos (79-62).

La prova in Grecia vede il rientro in Eurolega di Mirotic (11) dopo due mesi di assenza ma è una completa disfatta: nel primo tempo l'Olimpia è già a -17 (41-24 al 18'), nella ripresa lo svantaggio resta sempre abbondantemente in doppia cifra con raffiche fino a -22 (74-50).

Uno dei più pesanti tracolli dell'Olimpia targata Ettore Messina. Il Panathinaikos manda giocatori in 5 doppia cifra (Grigonis 15 top scorer); a Milano non bastano i 16 di Napier per restare in scia di una gara scappata via troppo presto

LA PARTITA

La cronaca (Fonte Ufficio Stampa LBA) - Ritmi bassi alla Olympic Indoor Hall nella prima metà di quarto dove inizialmente sono Grant e Melli ad ingaggiare un duello sui due lati del campo; i padroni di casa approfittano dell'errore in contropiede di Hall per prendere in mano le redini del gioco e da qui siglare in rapida successione un break sull'asse Kalaitzakis-Mitoglou (10-6).

Il numero 0 degli ellenici schiaccia mettendo due possessi di distacco tra le due rivali, Mirotic – al ritorno in Eurolega dal 30 novembre scorso – accorcia le distanze con un facile tocco morbido, ma il Panathinaikos rispedisce al mittente ogni tentativo di rimonta grazie a Grigonis e al gioco da tre punti convertito da Nunn che vale il 19-10.

La bomba del numero 33 rimette nuovamente l'Olimpia Milano in scia, Nunn fa 2/2 a cronometro fermo, però l'ultima parola spetta a Hall che con una virata scrive il 21-16 dopo 10' di gioco.

La penetrazione di Grigonis lancia i greci verso un break di 5-0 che si completa con la tripla del +10 griffata Hernangomez; da dietro l'arco è ancora Mirotic a spezzare il ritmo offensivo dei verdi, tuttavia ci pensa Grigonis – dai 6.75 metri – a ripristinare la doppia cifra di vantaggio che diventa più ampio con la successiva tripla di Hernangomez su assist di Nunn (32-20).

Gli squilli di Napier provano a svegliare l'EA7 Emporio Armani, la quale però si vede spegnere la luce prima dal tandem Nunn-Hernangomez – accesi da Grant – poi dall'ennesima incursione di Grigonis che firma il +18 Panathinaikos; nei 60” finali, l'alley-oop tra Napier e Poythress in risposta a quello confezionato da Nunn e Antetokounmpo manda le due squadre all'intervallo sul 44-28.

L'inizio del secondo tempo è a tinte biancorosse: Hall, Napier e Poythress scrivono un parziale di 2-7 utile per rendere il passivo meno pesante, tuttavia la tripla di Grigonis unita ai due jumper di Grant annullano la rimonta riportando i padroni di casa sul +18.

I liberi di Mirotic e il primo canestro dal campo di McGruder sembrano dare nuova spinta agli ospiti, i quali si mettono nelle mani del numero 1, bravo a segnare dopo l'appoggio di Kalaitzakis; in un terzo quarto privo di grandi emozioni è Antetokounmpo a scrivere il 57-41 con cui si giunge alla mezz'ora di gioco.

Shields prova a suonare la carica per l'Olimpia Milano, Lessort risponde, ma dall'altra parte il tocco morbido di Hines e il tiro libero di Napier dicono -13 con oltre 7' ancora sul cronometro.

L'asse Grigonis-Lessort prosegue a martellare su entrambi i lati del campo, Shields fa 2/2 ai liberi, il Panathinaikos si affida però ad un impeccabile Kalaitzakis e poi lascia compiere una magia al proprio centro francese, abile a scrivere il 67-48 a metà del quarto periodo.

Con il risultato già in ghiaccio, gli ellenici viaggiano sul velluto imponendo il proprio talento e la propria fisicità – tripla di Nunn seguita dalla schiacciata in campo aperto di Lessort – per il nuovo massimo vantaggio della loro partita (74-50).

L'ultimo ad alzare bandiera bianca per Milano è Napier, il quale si mette in proprio e registra un parziale di 2-8 prima che la tripla di Moraitis rimetta i padroni di casa sul +21; nel finale, Hines e McGruder portano il punteggio sul 79-62 con cui si chiudono le ostilità.

IL TABELLINO E GLI HIGHLIGHTS

PANATHINAIKOS AKTOR ATENE – EA7 EMPORIO ARMANI MILANO 79-62. (21-16, 23-12, 13-13, 22-21).

Panathinaikos: Kalaitzakis 10, Vildoza, Moraitis 3, Balcerowski n.e, Papapetrou n.e, Grant 9 (8 ast), Nunn 10 (5 ast), Lessort 12 (7 reb), Antetokounmpo 4, Grigonis 15, Hernangomez 12, Mitoglou 4. Coach Ataman.

Olimpia Milano: Lo, McGruder 6, Poythress 6, Tonut, Melli 4, Napier 16, Flaccadori, Hall 7, Shields 6, Mirotic 11, Hines 6, Voigtmann. Coach Messina.

