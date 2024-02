Olimpia Milano che impresa, battuta la capolista dell'Euroleague

L'EA7 Emporio Armani Milano rialza la testa in Euroleague. Nel Round 26 della regular season, il Real Madrid primo della classe cade 81-76 al Forum di Assago.

I Blancos partono con il piede giusto nei primi minuti di gara, ma poi si fanno rimontare da un'Olimpia trascinata dalle triple di Mirotic (23 punti) e Shields (27 punti) e da una difesa arcigna. Il primo quarto si chiude 23-19 per i padroni di casa, che poi all'intervallo vanno sul +19 (48-29).

Nella ripresa, il Real Madrid dell'ex di lusso Sergio Rodriguez, autore di 9 punti, applauditissimo dal pubblico di casa, prova a risalire la corrente approfittando degli errori al tiro dei ragazzi di Ettore Messina e fa paura.

Ma all'ultima sirena il tabellone recita 81-76 e il Forum può esplodere di gioia. In classifica, i Blancos restano al comando ma fermi a quota 44 punti, a +22 sull'EA7 Emporio Armani, per cui il discorso play-in non è ancora chiuso.

LA PARTITA

La cronaca (Fonte Ufficio Stampa LBA) - L’avvio di partita è nel segno degli ospiti, dato che Tavares viene coinvolto nel pitturato anche da assistman per il tiratore Campazzo ma Shields e Napier di puro talento tengono lì Milano (5-7).

Le incursioni di Campazzo e Musa provano a far scappare gli iberici sul +7, una tripla di Shields e una bella combinazione tra Napier e Melli riavvicinano l’Olimpia e poi una tripla di Musa sigla il 10-17.

Successivamente, l’Olimpia sale di colpi in difesa, Shields prosegue nel suo show con delle potenti penetrazioni e poi Mirotic dal post-basso e con la gran tripla del 20-19 firma il sorpasso meneghino.

Al termine del quarto, Mirotic manda a bersaglio un’altra super bomba e l’EA7 Emporio Armani chiude i 10’ iniziali sul 23-19.

In seguito, l’ex di partita manda a bersaglio altre due triple, Hines mostra i muscoli a rimbalzo e poi Maodo Lo si iscrive al festival offensivo meneghino firmando i cinque punti che chiudono un super break di 21-0, prima che Tavares interrompa l’emorragia dei blancos con il libero del 36-20.

Dopo una tripla di Rudy Fernandez, Melli e Shields dalla lunetta sono cinici per i biancorossi e un tap-in di McGruder vale anche il massimo vantaggio locale sul+19. Una bomba di Hezonja viene immediatamente replicata da uno scatenato Shields, autore anche del canestro in contropiede del 48-27, prima che Tavares a fil di sirena sigli il +19 a tabellone (48-29 dopo 20’).

Il Real cerca di spingere forte in avvio di ripresa, trovando Deck ed Hezonja nel pitturato e un gioco da tre punti di Campazzo spegne un minimo l’energia di un super Hall e una tripla di Shields (53-38). Successivamente, Hall e Lo bucano la difesa avversaria nel pitturato, Hezonja e Tavares cercano di sfruttare i propri centimetri nel pitturato ma Shields dal palleggio è inarrestabile e ribadisce il +17 (59-42).

L’Olimpia riesce poi a mettere in ritmo anche McGruder dall’arco ma Poirier, Rodriguez e Deck riescono a riavvicinare il Real sul -12, prima che Napier interrompa l’impasse meneghino con i liberi del 66-52.

Al termine del periodo, Poirier sigla l’appoggio al tabellone del 66-54 dopo 30’ di partita. La quinta tripla di serata di Mirotic fa esplodere di nuovo il Forum, Yabusele al tabellone appoggia il 69-56 e due triple consecutive dell’ex Rodriguez riavvicina ulteriormente Madrid sul -7.

Dopo un timeout chiamato da coach Messina, Shields piazza un super recupero ma la risalita ospite prosegue con Poirier, Yabusele e Llull a firmare al ferro il 71-69 a 4’ dalla fine.

Nel momento di grande difficoltà, Mirotic firma lo spettacolare step-back e il fadeaway che rianimano i meneghini per il 76-70 a 2’ e mezzo dal termine.

A seguito di una tripla di Musa, Mirotic sigla un libero e Napier cerca di dare ossigeno a Milano con una penetrazione vincente ma ancora Musa e Llull dalla lunetta siglano il -3.

Entrando nell’ultimo minuto di partita, Tavares e Llull falliscono, tuttavia, i colpi del riaggancio iberico e un fondamentale recupero di Shields, con seguente contropiede, vale i liberi dell’81-76 con 19” sul cronometro.

L’ultimo errore di Rodriguez dall’arco costringe il Real alla resa.

IL TABELLINO E GLI HIGHLIGHTS

EA7 EMPORIO ARMANI MILANO – REAL MADRID 81-76 (23-19, 25-10, 18-25, 15-22).

Olimpia Milano: Lo 8, McGruder 7, Poythress n.e, Tonut n.e, Melli 2, Napier 8, Ricci, Hall 4, Shields 27, Mirotic 23, Hines 2, Voigtmann. Coach Messina.

Real Madrid: Causeur, Fernandez 3, Abalde n.e, Campazzo 8 (7 ast), Hezonja 11, Rodriguez 9 (5 ast), Deck 10, Poirer 6, Tavares 8, Llull 4, Yabusele 5, Musa 12. Coach Mateo.

GLI HIGHLIGHTS