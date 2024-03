Euroleague, l'Olimpia va ko con lo Zalgiris: si complica la corsa ai play-in

L'EA7 Olimpia Milano cade, 87-73 il finale, sul campo dello Zalgiris Kaunas ed è quasi fuori dall'Euroleague, con la qualificazione ai play-in ormai appesa a un filo quando mancano appena due partite dalla conclusione della regular season.

Non basta una performance di alto profilo di Mirotic (19, 8/11 dal campo, superati i 3500 punti in Eurolega), l'Olimpia - complice una difesa non all'altezza negli ultimi tre quarti, punti subiti in 30' - fallisce l'ennesimo test di maturità con una ripresa davvero modesta.

Evans (corteggiato a novembre) non trova alcun contrasto e realizza 20 punti con appena 12 tiri tentati, Sunmer è un frullatore e ne segna 17 in appena 15' (con 28 di valutazione).

"Abbiamo sofferto le loro penetrazioni delle guardie", l'analisi di coach Messina

LA PARTITA

La cronaca (Fonte Ufficio Stampa LBA) - Avvio di partita equilibrato, con i tagli di Giedraitis e Butkevicius a segnare i primi canestri lituani mentre l’Olimpia si affida al talento individuale di Mirotic e Shields (6-5). Un paio di folate dello Zalgiris ispirate da Evans e Birutis accendono i padroni di casa ma un’accelerazione di Shields e le giocate di Mirotic lasciano il match in equilibrio sul 12-11.

Successivamente, comunque sia, l’EA7 Emporio Armani piazza un break di 0-8 con ancora Mirotic e Shields (oltre a un ottimo Poythress) a fare la differenza al ferro, prima che Sumner interrompa l’emorragia biancoverde con la penetrazione del 14-17 dopo 10’ di partita.

Dopo che Lekavicius firmi il riaggancio locale, un taglio efficace di Poythress risponde alla bomba di Manek e Napier dalla lunetta rimette Milano avanti sul 23-24. A seguito di una combinazione tra Evans e Hayes, l’inarrestabile Napier e una schiacciata facile di Voigtmann lanciano l’EA7 Emporio Armani, Hall manda anche a bersaglio la bomba del +4, prima che Butkevicius gli risponda con la stessa moneta (30-31).

Sul finire del tempo, Tonut si scatena realizzando due bombe consecutive ma Evans si carica Kaunas sulle spalle e mantiene equilibratissima la sfida (35-37).

In avvio di ripresa, Giedraitis e Ulanovas sfruttano alcuni tiri aperti per pareggiare i conti con Mirotic (che festeggia il traguardo dei 3.500 punti in carriera in Eurolega) e compagni ed Evans poi segna il tiro in corsa del 41-39. Con i recuperi di Sumner ed Evans, Kaunas si porta sul +5, Napier e Mirotic però sono glaciali nel realizzare due triple che arginano il talento di Sumner ed Evans, autori dei canestri del 52-46.

Milano si affida poi al talento di Mirotic in avvicinamento al ferro, Sumner però dall’altra parte continua a creare dal palleggio per sé e il centro Hayes per il +8 Zalgiris, prima che un altro paio di perle di Mirotic tengano i biancorossi in scia. Al termine del quarto, Lekavicius insacca una bomba importante ma Voigtmann si guadagna e realizza a fil di sirena i due importanti liberi del 59-54.

Sumner interrompe poi l’impasse con una tripla dal palleggio, Lekavicius regala ad Hayes l’affondata del +10 ma Shields ridà fiducia all’EA7 Emporio Armani con due triple incredibili del 66-60 a 6’ e mezzo dal termine.

La partita sale ulteriormente di colpi poi con Sumner ed Evans a firmare un’altra giocata individuale a testa, Hall cerca di arrestare l’emorragia dalla punta con una tripla e poi Poythress scambia colpi con Birutis sotto i tabelloni tenendo Milano viva (72-65). Una spettacolare bomba di Napier, successivamente, viene annullata da Butkevicius e alcuni errori di Napier e Mirotic costringono poi Milano alla resa, causa anche altre giocate di Sumner ed Evans. Finisce 87-73.

IL TABELLINO

ZALGIRIS KAUNAS – EA7 EMPORIO ARMANI MILANO 87-73 (14-17, 21-20, 24-17, 28-19).

Zalgiris: Evans 20, Lekavicius 10, Hayes 8, Giedraitis 4, Birutis 7 (7 reb), Sumner 17 (5 ast), Butka n.e, Dimsa, Lavrinovicius n.e, Manek 3, Butkevicius 13, Ulanovas 4. Coach Trinchieri.

Olimpia Milano: Lo, Poythress 7, Tonut 8, Melli 1, Napier 17, Flaccadori, Hall 6, Caruso n.e, Shields 11, Mirotic 19 (7 reb), Hines, Voigtmann 4. Coach Messina.

GLI HIGHLIGHTS