Olimpia che impresa, espugnato il parquet della storica rivale

L’Olimpia Milano conquista con una grande prova collettiva il successo pieno nel Round 14 dell'Euroleague. La squadra di Ettore Messina passa sul parquet del Barcellona, salendo ad un record di 5-9 in classifica. Finisce 86-90 al temine di un match dove i biancorossi sono stati trascinati dal top scorer Devon Hall con 21 punti, seguito dai 19 punti di Shields, i 16 punti e 6 rimbalzi di un eccellente Nicolò Melli per non tacere dei 15 punti pesantissimi punti di Flaccadori.

La partita

La cronaca (Fonte Ufficio Stampa LBA) - Pronti via e l’Olimpia manda a bersaglio tre triple con Melli, Voigtmann e Shields, ma i padroni di casa ribattono con il centro Hernangomez e una bomba di Da Silva (7-9). L’EA7 Emporio Armani poi prosegue con Shields ancora a scuotere la retina dalla distanza in un altro paio di occasioni, Melli si muove bene nel pitturato e aggiorna il massimo vantaggio ospite sul +9.

Lo show di Milano prosegue sia con Flaccadori dalla lunetta, sia con un bel giro e tiro di Hall che una gran tripla da circolazione di palla di Voigtmann che vale il 12-27 per gli scatenati uomini di coach Messina. Sul finire del quarto, Laprovittola realizza in step-back e i lunghi Poythress e Vesely si scambiano i colpi che sigillano i primi 10’ di partita sul 19-29. Dopo una bella incursione di Hall, Laprovittola realizza un paio di volte in area e poi Vesely a cronometro fermo accorcia ulteriormente sul 26-33.

Successivamente, Melli suona di nuovo la carica con un super gioco da tre punti, Hall segna al ferro e poi le combinazioni tra Jokubaitis e Willy tengono in scia i blaugrana sul 30-40, prima che Shields firmi un’altra tripla per il nuovo +13 biancorosso. Dopo un’incursione di Laprovittola e i liberi di Hernangomez del 36-45, Milano continua a volare con Hall dall’arco e Shields con un super step-back aggiornano il massimo vantaggio sul +15. Al termine del tempo, Hernangomez viene pesato da Brizuela nel pitturato e poi Satoransky realizza facile in contropiede per riaccorciare le distanze sul 40-51 dopo 20’ di partita.

I padroni di casa iniziano al meglio la ripresa sfruttando Vesely e la sua duttilità con Kalinic, Shields dalla lunetta e Flaccadori al ferro bucano la difesa avversaria al ferro e poi Vesely ancora dalla lunetta sigla il 46-54. Prosegue poi il botta e risposta tra le squadre con Kalinic a realizzare dall’arco, Hall dalla media e poi Vesely e Laprovittola mandano a bersaglio valgono i canestri che accorciano ulteriormente le distanze sul -5.

A seguito dei liberi di Hall, Nnaji vola sopra i 3.05, Poythress combina bene con Hines e poi un lucidissimo Tonut ribatte a Parra con la tripla del 59-66. A battere la sirena ci pensa poi un super Flaccadori, che firma il jumper del 59-68 al 30° minuto. Brizuela ci prova poi ad incendiare il Palau Blaugrana ma un ottimo Flaccadori e un bel rimbalzo in attacco di Voigtmann rispondono a Vesely per il 64-72.

Successivamente, Brizuela realizza cinque punti consecutivi, Hall ribatte però con un jumper e un gran fade-away del 68-77 a meno di 4’ dalla fine e poi Kalinic dall’arco cerca di tenere vivi i blaugrana. Un gran Melli, comunque sia, sfrutta lo spazio concesso dalla difesa avversaria per firmare il gioco da tre punti del nuovo +9 ospite e poi regala a Hall l’appoggio in backdoor che chiude definitivamente la contesa, causa anche una palla persa di Kalinic. Finisce 86-90.

Il tabellino e gli highlights

FC BARCELLONA – EA7 EMPORIO ARMANI MILANO 86-90 (19-29, 21-22, 19-17, 27-22).

Barcellona: Da Silva 6, Pauli, Vesely 14, Brizuela 9, Kalinic 17, Satoransky 4, Hernangomez 10, Laprovittola 16 (5 ast), Abrines, Nnaji 2, Jokubaitis 2, Parra 6. Coach Grimau.

Olimpia Milano: Poythress 6, Bortolani, Tonut 3, Melli 16 (6 reb), Kamagate n.e, Ricci, Flaccadori 15 (4 reb), Hall 21, Caruso n.e, Shields 19, Hines 2, Voigtmann 8 (5 reb). Coach Messina.

Gli Highlights di Barcellona-Olimpia Milano di Euroleague