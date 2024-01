Euroleague, Devon Hall suona la carica e l'Olimpia torna al successo

Devon Hall suona la carica e l'EA7 Milano torna al successo, strigliando il Bayern Monaco al Mediolanum Forum (76-62).

In una gara dalle polveri bagnate, la ripresa dell'americano è la panacea di tutti i mali di un'Olimpia incerottata (rientrato Ricci ma Baron fuori 2/3 settimane) e operaia che riesce anche a raggiungere i tedeschi in classifica (8-11) e a ribaltare la differenza canestri.

Hall arrivava da 4 punti complessivi e un 2/19 dal campo nelle ultime tre gare, ne segna 19 contro il Bayern, di cui 13 negli ultimi 20'. E' lui, assieme a Bortolani (12, massimo in carriera, con 3/5 da tre), a lanciare il decisivo parziale di 19-2 (da 50 pari a 69-52).

Le parole di Davon Hall ed Ettore Messina

"Siamo rimasti decisi anche nel momenti più difficili - evidenzia Hall, nominato mvp della gara -, noi dobbiamo mantenere la nostra identità che richiede una difesa sempre sul pezzo".

"Hall e Bortolani ci hanno dato la scintilla - spiega Messina -, questo è un risultato decisivo per restare in lizza per la post season". Ora Milano si giocherà gare altrettanto importanti settimana prossima, sempre in casa, contro Alba e Stella Rossa.

Il tabellino e gli highlights

EA7 EMPORIO ARMANI MILANO – FC BAYERN MUNICH 76-62 (19-12, 15-15, 16-20, 26-15).

Olimpia Milano: Poythress 10, Bortolani 12, Tonut 2, Melli 3, Napier 5 (5 ast), Kamagate, Ricci 6, Flaccadori 8, Hall 19, Caruso, Hines 6, Voigtmann 5. Coach Messina.

Bayern Monaco: Weiler-Babb 2, Francisco 6, Edwards 10, Giffey, Bonga 4, Bolmaro 9, Lucic 7, Obst 3, Ibaka 16, Harris n.e, Brankovic 2, Booker 3. Coach Laso.

Note: 52.6-47.1% tiri da due punti, 50-21.7% tiri da tre punti, 100-78.9% tiri liberi, 29-33 rimbalzi, 16-12 assist, 14-14 palle perse, 5-7 palle recuperate.

Gli highlights