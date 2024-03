Euroleague, Napier regala all'Olimpia una vittoria pesantissima

Un finale superbo di Napier riaccende una flebile speranza di post season per l'EA7 Milano.

La vittoria in volata nello scontro diretto contro il Partizan Belgrado (85-83) riavvicina la squadra di Ettore Messina al decimo posto, detenuto proprio dai serbi, ed è firmata dal playmaker americano.

Sotto di 2, prima segna la tripla del sorpasso (81-80), poi è glaciale ai liberi per il +3 e - dopo il canestro del pareggio di LeDay - realizza il tiro della vittoria a 5'' dalla sirena. Abaco alla mano: 7 punti decisivi negli ultimi 89 secondi.

Ora, a sei giornate dalla fine, Milano dista una sola vittoria dallo stesso Partizan - che però ha anche il vantaggio della differenza canestri nello scontro diretto - e giovedì prossimo affronterà a Vitoria il Baskonia, attualmente nona, con la possibilità di accorciare ad una lunghezza anche dai baschi.

LA PARTITA

La cronaca (Fonte Ufficio Stampa LBA) - Il match si apre con una tripla a testa dei lunghi bianconeri Kaminsky e Smailagic e un jumper dell’ex Punter, prima che Shields sblocchi l’Olimpia con l’appoggio del 2-8. Con due bombe consecutive e una schiacciata solitaria del numero 31 biancorosso, Milano sorprende il Partizan capitalizzando le ottime difese dell’EA7 Emporio Armani e Hall in contropiede firma anche il sorpasso sul 12-10.

Successivamente, lo show delle triple prosegue con Ponitka da una parte e soprattutto Mirotic e Lo dall’altra, prima che l’altro ex LeDay in virata sigli il 18-15. Al termine del quarto, Hines si iscrive alla partita penetrando efficacemente al ferro, Punter gli ribatte dalla lunetta e poi Avramovic e Mirotic si scambiano i colpi che sigillano i 10’ iniziali sul 22-21. Il secondo periodo si apre con un break di 0-8 a favore dei serbi, aperto e chiuso da LeDay e con nel mezzo anche una tripla di Caboclo, prima che Shields interrompa l’emorragia con l’appoggio del 24-29.

In seguito, Melli manda a bersaglio una gran tripla e la combinazione tra Hall e Voigtmann replicando alle iniziative di LeDay e Andjusic, tenendo Milano in scia (29-35). L’EA7 Emporio Armani, comunque sia, mostra ancora i muscoli trovando Voigtmann sia dall’arco che nel pitturato e poi anche Hall e Napier sfruttano l’ottimo momento dei padroni di casa firmando le bombe del sorpasso; Avramovic chiude poi il break di 10-0 biancorosso con il canestro da tre punti dal palleggio del 39-38, prima che i 20’ iniziali di partita vengano sigillati con un botta e risposta nel pitturato tra Hall e Kaminsky (41-40).

La ripresa comincia con Punter a caricarsi il Partizan sulle spalle mentre per l’Olimpia Shields continua a realizzare al ferro e Hall si fa trovare pronto sugli scarichi dei compagni per il 49-47. Con Avramovic, in seguito, Belgrado prova a prendere il sopravvento ma Napier si scatena dal palleggio, manda a bersaglio la tripla del 55-51 che fa esultare il Forum e poi piazza un recupero che fa volare Hall in contropiede per il +6 Olimpia.

Successivamente, la panchina bianconera, soprattutto grazie a una tripla di Andjusic e ad un canestro facile in contropiede di Avramovic, riesce a ricucire le distanze sul 59-58, prima che l’infallibile Hall e Caboclo si scambino le triple che mantengono il gap. Al termine del quarto, Mirotic realizza una coppia di liberi ma le incursioni di Andjusic e un tap-in di Caboclo rimettono il Partizan avanti a 10’ dalla fine (64-67). Successivamente, Mirotic realizza due triple consecutive fondamentali per l’Olimpia, Caboclo e Avramovic comunque non ci stanno e rispondono nel pitturato, prima che Shields pareggi i conti dalla lunetta sul 71-71.

Dopo un contropiede chiuso da Ponitka, Mirotic prosegue nel suo show insaccando un’altra bomba e una coppia di tiri liberi, Avramovic segna in penetrazione e Caboclo ristabilisce il +2 Mozzart Bet con un canestro e fallo (76-78 a 5’ dalla fine). A seguito di alcuni attacchi a vuoto da una parte e dall’altra, Shields di puro talento firma il passo e tiro della nuova parità ma il tiro appoggiato al tabellone di Andjusic rimette avanti il Partizan a meno di 120” dal termine.

Si mette quindi in proprio Napier, che piazza la tripla in step-back del controsorpasso, Avramovic stavolta fallisce la replica e ancora Napier dalla lunetta piazza un possesso pieno tra le squadre (83-80 con 51” sul cronometro). In seguito, Punter sbaglia un tiro da tre ma LeDay cattura il rimbalzo in attacco, segna e subisce il fallo che impatta a quota 83 nel punteggio. Milano decide allora di affidarsi a Napier, che firma un canestro spettacolare dal palleggio contro Avramovic e riporta l’EA7 Emporio Armani avanti sul +2 a 5” dalla fine. L’ultima azione del Partizan è affidata a LeDay che sbaglia il tiro in corsa e l’Olimpia può esultare. Finisce 85-83.

IL TABELLINO

EA7 Emporio Armani Milan vs Partizan Mozzart Bet Belgrade 85-83 (22-21, 41-40, 64-67, 85-83)

EA7 Emporio Armani Milan: Shields 19, Mirotic 19, Hall 18, Napier 15, Voigtmann 6, Lo 3, Melli 3, Hines 2. Coach: Ettore Messina.

Partizan Mozzart Bet Belgrade: Avramovic 19, Leday 12, Punter 9, Andjusic 11, Kaminsky 7, Caboclo 13, Smith 0, Dozier Jr. 2, Ponitka 5, Koprivica 0, Mailagic 5, Trifunovic 0. Coach: Zelimir Obradovic.

GLI HIGHLIGHTS