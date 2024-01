Euroleague, Olimpia Milano da impazzire: al Forum manda al tappeto il Barcellona

Impresa dell'EA7 Emporio Armani Olimpia Milano nel Round 23 della Regular Season di Euroleague. In un Forum di Assago, a un passo dal sold out, la squadra di Ettore Messina manda al tappeto la corazzata Barcellona, attualmente seconda in classifica,

Finisce 74-70 al termine di 40 minuti combattuti con grinta ed intensità.

Una partita dalla forte componente emotiva per l'Olimpia, con il lutto al petto per la scomparsa del medico sociale, Ezio Giani, ma pronta a celebrare l'inserimento Keith Langford, che ha conquistato lo scudetto con l'Olimpia nella stagione 2013-2014, nella Hall of Fame del club biancorosso.

E i ragazzi allenati da Ettore Messina gli regalano una vittoria anche se da batticuore.

LA PARTITA

I padroni di casa partono a razzo e chiudono il primo tempo avanti di 19 lunghezze (47-28). Poi subiscono un tentativo di rimonta del Barça nel terzo periodo che si chiude comunque sul +8 (57-49).

Il tentativo di rimonta del Barcellona è carico di orgoglio e vigore dopo la strigliata negli spogliatoi ma si ferma sul -2 (72-70 a 7 secondi dal termine). Complice anche un attacco di Milano immobile e letargico nella ripresa (7/29 dal campo) ma nonostante Shields (23) tolga le castagne dal fuoco nei momenti di maggiore difficoltà.

I due liberi del danese a 5'' dalla fine scacciano la paura e mandano i titoli di coda.

Mvp per l'Olimpia il solito Shavon Shields, autore di 23 punti conditi da 5 rimbalzi. Non bastano ai blaugrana i 28 messi a segno dal lungo Jan Vesely.

IL TABELLINO E GLI HIGHLIGHTS

EA7 EMPORIO ARMANI MILANO – FC BARCELLONA 74-70 (23-12, 24-16, 10-21, 17-21).

Olimpia Milano: Lo, McGruder 11 (6 reb), Poythress 10, Bortolani, Melli 5 (7 reb), Napier 9 (5 ast), Ricci, Flaccadori 2, Hall 8, Shields 23 (5 reb, 5 ast), Hines, Voigtmann 6 (6 reb). Coach Messina.

Barcellona: Da Silva, Pauli n.e, Vesely 28, Brizuela 2, Kalinic 9 (10 reb), Satoransky 6, Hernangomez 10, Laprovittola, Parker 11, Nnaji n.e, Jokubaitis 4, Parra. Coach Grimau.

Note: 54.3-42.6% tiri da due punti, 17.9-25% tiri da tre punti, 75-75% tiri liberi, 47-41 rimbalzi, 14-19 assist, 14-11 palle perse, 4-5 palle recuperate.

GLI HIGHLIGHTS