Euroleague, Milano ko in casa con il Panathinaikos: si interrompe la striscia di vittorie

Si interrompe a quattro la striscia di vittore consecutive dell'EA7 Olimpia Milano. Il Panathinaikos passa in volata al Mediolanum Forum, 68-76 il finale, grazie ad un parziale 11-3 negli ultimi 4', con i fondamentali canestri nel finale di Nunn (17, 7 segnano il break) e la prova tonica di Lessort (16, ma uscito per un problema alla caviglia).

A Milano (6-10) non bastano Shields (13), Voigtmann (12) e Flaccadori (10) perché la scarsa vena dall'arco (8/31) è un fardello troppo pesante per avere la meglio di una delle compagini che si è mossa di più in estate sul mercato, riportando a casa anche Mitoglou, pesantemente beccato dal Forum perché pizzicato due anni fa al doping proprio mentre vestiva la canotta di Milano.

L'Olimpia ora darà le chiavi della squadra al cavallo di ritorno Napier - ben accolto dal palazzetto - che potrà esordire alla Vigilia di Natale contro Cremona ma che dovrà aspettare la trasferta del Pireo (2 gennaio) per giocare in Eurolega.

A lui Messina chiederà la leadership nei momenti chiave delle gare punto a punto per cambiare una stagione che più ombre che luci finora. Milano torna in campo il 2 gennaio nella prima partita del 2024, sempre in casa con il Baskonia.

Il tabellino e gli highlights

EA7 EMPORIO ARMANI MILANO – PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS 68-76 (24-22, 17-19, 15-18, 12-17).

Olimpia Milano: Poythress 2, Bortolani 7, Tonut 6, Melli 7, Baron 4, Kamagate, Flaccadori 10, Hall 3, Caruso, Shields 13, Hines 4, Voigtmann 12. Coach Messina.

Panathinaikos: Kalaitzakis n.e, Vildoza 2, Balcerowski n.e, Sloukas 9 (6 ast), Grant 10, Nunn 17 (5 ast), Lessort 16, Antetokounmpo 5, Grigonis 3, Hernangomez 7, Mitoglou 7, Mantzoukas n.e. Coach Ataman.

Gli Highlights