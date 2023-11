Euroleague, l'Olimpia si riscatta. Messina: "Volevamo vincere ad ogni costo"

L'Olimpia Milano rialza la testa e torna al successo. L'EA7 Milano supera i turchi dell'Anadolu Efes al Forum, 92-76, il finale nell'incontro valido per la nona giornata di Euroleague. A spingere i padroni di casa i 18 punti di Shields, stesso bottino per Clyburn nelle file dei turchi.

L'EA7 Olimpia Milano cosi si riscatta e dopo le sconfitte con la Givova Scafati, in campionato, e a Bologna contro la Virtus in Euroleague, la squadra di Ettore Messina, accarezzato in volto a fine gara dal patron Giorgio Armani, riesce a piegare la resistenza di una squadra solida e rognosa, con una fuga solitaria nell'ultima frazione di altissimo livello sui due lati del campo (chiusa infatti 29-15).

E' una Olimpia che distribuisce meglio in attacco, dove Hall si sdoppia nel ruolo di playmaker e realizzatore (15 e 5 assist), e dove altri quattro giocatori vanno in doppia cifra: Shields ne segna 18, Mirotic 14, Melli lotta e governa (13 e 10 rimbalzi), mentre Lo risulta importante dall'arco (11 con 3/5 da tre).



"Volevamo vincere ad ogni costo - spiega Melli, nominato mvp della gara - e abbiamo disputato una grande partita. Tutti assieme non abbiamo limiti secondo me". "Abbiamo giocato molto duro - evidenzia Messina - e dobbiamo farlo più spesso, abbiamo avuto molto dalla panchina e sono molto felice per questi ragazzi".

Il tabellino

EA7 EMPORIO ARMANI MILANO-ANADOLU EFES ISTANBUL 92-76. Parziali: 19-18, 24-21, 20-22, 29-15

EA7 Olimpia Milano: Lo 11, Poythress 6, Bortolani, Tonut 8, Melli 13, Ricci, Flaccadori, Hall 15, Shields 18, Mirotic 14, Hines 2, Voigtmann 5. Coach Messina.

Anadolu Efes: Larkin 13, Beaubois 5, Gazi n.e, Clyburn 18, Thompson 17, Yildizli n.e, Hollatz n.e, Osmani 2, Yilmaz, Willis 8, Zizic 5, Jones 8. Coach Can.