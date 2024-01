Euroleague, l'Olimpia Milano sfiora l'impresa sul parquet dell'Olympiacos

L'Olimpia Milano sfiora l'impresa in casa dell'Olympiakos Pireo nella 18° giornata di Euroleague. I greci padroni di casa si impongono per 79-74 al termine di una gara che la squadra di Messina ha giocato con grande coraggio e determinazione, viste le numerose assenze per infortunio.

Il rovescio al Pireo fa il paio con quello in campionato a Brescia, complice una situazione di perenne emergenza.

Con 5 defezioni - Ricci potrebbe tornare in campo venerdì con il Bayern Monaco -, l'Olimpia soffre molto sotto i tabelloni (sotto 37-16 a rimbalzo, lasciandone 14 ben offensivi) ma recupera con grande orgoglio 13 punti di svantaggio nell'ultimo periodo (dal 70-57 al 74-74), prima di essere stesa dalla decisiva tripla di Williams-Goss a 3' dalla fine.



Non basta l'esordio in Europa di Napier (14, con 5 assist), ben supportato dagli azzurri Flaccadori (14), Tonut (13) e Bortolani (11), per avere la meglio dei greci che sfruttano il tonnellaggio di Milutinov (13), Fall (12, 6 assist e 6 rimbalzi) in post basso e la precisione del neo-papà Peters dall'arco (16, con 4/4 da tre).

Nel finale Messina chiede alla squadra di "difendere la sconfitta" e non perdere il vantaggio nello scontro diretto per un eventuale arrivo a pari punti. "Abbiamo giocato una partita con un cuore fantastico - l'analisi dell'allenatore di Milano - ma non posso rimproverare nulla ai miei giocatori".

Undicesima sconfitta stagionale per i ragazzi di Messina, che restano lontani dalla zona playoff dove invece stazionano i greci.

IL TABELLINO E GLI HIGHLIGHTS

OLYMPIACOS PIRAEUS – EA7 EMPORIO ARMANI OLIMPIA MILANO 79-74 (18-19, 22-16, 23-15, 16-24).

Olympiacos: Walkup 8, Williams-Goss 10, Canaan 6, Larentzakis 8, Mitrou-Long n.e, Fall 12 (6 reb, 6 ast), Papanikolaou 2, Peters 16, Petrusev 2, Milutinov 13, Sikma n.e, McKissic 2. Coach Bartzokas .

EA7 Emporio Armani Olimpia Milano: Poythress 4, Bortolani 11, Tonut 13, Melli 4, Napier 14 (5 ast), Kamagate, Ricci n.e, Flaccadori 14, Hall 2, Caruso n.e, Hines 8, Voigtmann 4. Coach Messina.

GLI HIGHLIGHTS DEL MATCH