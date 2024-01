Euroleague, l'Olimpia Milano si arrende a Valencia: playoff lontanissimi

L’EA7 Emporio Armani Olimpia Milano cede nel finale, 84-72 il risultato, contro il Valencia nel Round 22 di Euroleague e scende ad un record di 9-12 in classifica. Una statistica che lo pone lontanissima dalla zona playoff. Ai biancorossi non sono bastati i 20 punti di Napier e i 17 punti, 5 assist e 7 rimbalzi di Hall.

LA PARTITA

La cronaca (Fonte Ufficio Stampa LBA) - Avvio di partita equilibrato, dato che Jones ed Inglis sfruttano i propri muscoli nel pitturato ma i versatili Hall e il debuttante McGruder accendono l’Olimpia contro l’ex Davies e compagni (6-4).

Dopo una tripla dalla punta di Ojeleye, Napier si iscrive al match con delle belle incursioni dal palleggio e poi ancora McGruder in taglio sigla l’11-10. Successivamente, Hall dall’arco e in penetrazione mantengono l’equilibrio, spegnendo le iniziative di Ojeleye e Reuvers per il 15-16.

Al termine del quarto, Jones piazza un bel gioco da tre punti, Shields battezza il suo ritorno dall’infortunio con la bomba del +1 e poi l’altro ex Pangos mette in ritmo Anderson per la bomba che chiude i 10’ iniziali sul 21-19.

La partita continua ad avere botta e risposta, grazie alle folate di Tonut e Shields mentre Harper dalla distanza e un taglio del centro Touré piazzano il 26-27. A seguito di un jumper a testa di Voigtmann e Harper, Melli sale di colpi sul pick and roll e un gran volo di Hall in contropiede scrive il massimo vantaggio ospite sul +7.

Sul finire del tempo, Jones scuote il Valencia realizzando una coppia di liberi ma Napier sigilla i 20’ iniziali di partita con la bomba del 32-40.

La ripresa comincia ancora nel segno di Napier e dei suoi tiri dalla distanza assieme a Melli per il +11, Davies con due canestri consecutivi riavvicina le distanze per il 38-45 e una bomba di Robertson annulla gli effetti di una tripla di Hall (41-48).

Nonostante l’ex guardia di Reggio Emilia si carichi i padroni di casa sulle spalle, Shields gela i taronja con il canestro dall’arco del +10 ma un canestro da lontano di Jones e i tiri liberi di Harper dimezzano in un amen lo svantaggio (51-56).

Nonostante un timeout chiamato da coach Messina cerchi di fermare l’emorragia, Valencia prosegue nel break con un’affondata in contropiede e le due triple in transizione di Jones e Reuvers valevoli lo 0-13, prima che Poythress scuota l’Olimpia con il libero del 59-57.

Al termine del quarto, Napier si carica l’EA7 Emporio Armani sulle spalle e replica ad Harper tenendo l’equilibrio sul 61-59 dopo 30’. Dopo un altro botta e risposta tra Harper e Napier, Pangos allunga sul +4 ma Tonut realizza dal perimetro in transizione e una bella incursione di Napier piazza il nuovo sorpasso meneghino sul 65-66.

Successivamente, Davies non fa perdere la Trebisonda agli iberici, Napier e Hall si muovono bene nel pitturato avversario e Ojeleye pareggia ancora i conti sul 70-70 a 4’ e mezzo di una partita tiratissima.

In seguito, Davies si prende delle iniziative in 1vs1 e un tiro in corsa di Ojeleye sfrutta degli errori di Shields e Melli per portare i padroni di casa sul +6. Proprio Davies, in seguito, mette in ritmo Pradilla che piazza dall’angolo la tripla che chiude la contesa. Finisce 84-72.

IL TABELLINO E GLI HIGHLIGHTS

VALENCIA-OLIMPIA MILANO 84-72 (21-19, 11-21, 29-19, 23-13)

Valencia: Harper 11, Ruevers 5, Pradilla 3, Anderson 3, Arostegui 0, Jones 15 (6a), Inglis 4, Toure 2, Robertson 10, Davies 15, Ojeleye 14 (7r), Pangos 2. Coach Mumbru.

Olimpia Milano: McGruder 4, Poythress 6, Tonut 7, Melli 8 (7r, 5a), Napier 20, Ricci 0, Flaccadori 0, Hall 17, Caruso ne, Shields 8, Hines 0, Voigtmann 2. Coach Messina.

GLI HIGHLIGHTS