Euroleague, nuova sconfitta per l'Olimpia. Messina: "Terzo periodo semplicemente terribile"

Due triple di Clyburn condannano l'EA7 Olimpia Milano alla quindicesima sconfitta in Eurolega - a fronte di 10 vittorie - e allontanano ulteriormente il posto della post season.

Il rovescio contro l'Anadolu Efes (73-79) è lo specchio di tutta l'instabilità emotiva dell'Olimpia: avvio vigoroso (38-25 dopo 16'), prima crisi nel terzo quarto (50-64 dopo un parziale di 7-30), rimonta fino al 71-71 e poi nuovo crollo finale con Clyburn che dopo una prova mediocre (2 punti nei primi 37') si trasforma nell'eroe della serata negli ultimi 3'.

A Milano non bastano le prove di Shields (17), Voigtmann e di McGruder (16 a testa); per l'Efes - che ieri ha esonerato Erdem Can per affidare la squadra a Tomislav Mijatovic - decisivi Larkin (19 e 6 assist) e Pleiss (17 e 6 rimbalzi).

"Stiamo continuando a buttare via occasioni - l'amaro commento di Ettore Messina in conferenza stampa -, è difficile da spiegare, ci succede troppe volte. Abbiamo giocato un terzo periodo semplicemente terribile".

ANADOLU EFES ISTANBUL – EA7 EMPORIO ARMANI MILANO 79-73. (15-15, 19-28, 30-7, 15-23).

Efes: Larkin 19 (6 ast), Beaubois 4, Bryant 9, Oncel n.e, Gazi, Clyburn 8 (7 reb), Thompson 9, Yildizli n.e, Pleiss 17 (6 reb), Osmani n.e, Willis 9 (8 reb), Jones 4. Coach Mijatovic.

Olimpia Milano: Lo 2, McGruder 16, Poythress, Tonut 3, Melli 2, Napier 7 (7 ast), Flaccadori n.e, Hall 2, Shields 17 (7 reb), Mirotic 6, Hines 2, Voigtmann 16. Coach Messina.

