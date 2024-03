Euroleague, l’Olimpia ci prova fino alla fine ma la tripla del pareggio si spegne sul ferro

L’EA7 Emporio Armani Milano sfiora la rimonta nel finale ma si arrende a Lione per 81-77 sul parquet del LDLC Asvel Villeurbanne nel Round 27 di Eurolega e scende ad un record di 11-16 in classifica. All'Olimpia non sono bastati i 19 punti di Hall, i 15 punti di Lo, gli 11 punti di un orgoglioso Hines e i 9 punti e 9 rimbalzi di Shields.

LA PARTITA

La cronaca (Fonte Ufficio Stampa LBA) - Avvio di partita equilibrato, con McGruder e Voigtmann a sbloccare l’Olimpia al ferro e i tagli dei lunghi Ndiaye e Lauvergne a fare lo stesso per i transalpini, prima che Lo firmi il jumper dell’8-6. Continuano poi i botta e risposta tra il duo Melli – Voigtmann con gli omologhi Lauvergne e Ndiaye, prima che un palleggio arresto e tiro di Lee valga il +4 LDLC (14-10).

Dopo un gioco da tre punti di Hines, l’ASVEL chiude i 10’ iniziali di partita siglando un break di 8-0, firmato da una tripla a testa per Scott e De Colo (l’ultima a fil di sirena) da un taglio del giovane Yaacov (22-13 dopo 10’). Un bel canestro con fallo subito di Shields scuote l’EA7 Emporio Armani, che prosegue poi la risalita con le giocate in avvicinamento di McGruder e l’importante tripla di Lo del 26-24 contro Scott e compagni.

L’ASVEL, successivamente, preme però ancora sul pedale dell’acceleratore, mettendo in ritmo Lauvergne sul pick and roll e sfruttando il talento dell’ex Luwawu-Cabarrot, sigillando un break di 9-0 interrotto dall’importante bomba di Lo del 35-27. Successivamente, Lauvergne continua a segnare e a firmare assist per Ndiaye nel pitturato ma Hall si scatena con liberi e due fondamentali triple (una delle quali sulla sirena del tempo), che mandano le squadre negli spogliatoi sul 39-35.

I transalpini cominciano meglio la ripresa grazie a una tripla di Lee e a un recupero di Ricci, un’incursione di Lo, un bel recupero e un tap-in di Ricci tengono comunque vicina l’Olimpia e poi una tripla di Lighty vale il 49-41. Con una tripla di Hall e una penetrazione di Lo, gli ospiti si riportano ad un solo possesso di distanza, Lauvergne da sotto i tabelloni e De Colo dalla lunetta ristabiliscono il +8 e poi una potente penetrazione di McGruder vale il 54-48.

Una tripla di Shields e i liberi di Melli riportano, in seguito, per l’ennesima volta Milano anche sul -1 ma due triple consecutive di De Colo non permettono il riaggancio (60-53). Il quarto si chiude poi con una gran canestro dall’arco di Hall e due tiri liberi segnati da Luwawu-Cabarrot per il 62-56. A seguito di una tripla di Lo, la rapidità di Scott rilancia l’allungo di Villeurbanne e un recupero finalizzato da De Colo scrive un vantaggio in doppia cifra tra le squadre (69-59 a meno di 7’ dalla fine).

L’Olimpia non riesce a sbloccarsi e Yaacov, con appoggio e tripla, fa scappare l’ASVEL sul +14 a meno di 3’ dal termine, prima che Hines dalla lunetta e in combinata con Voigtmann riaccenda in un amen la fiamma della speranza (80-72 a meno di 90” dalla fine). La formazione bianconera è in palla, Hines ne approfitta ancora al ferro scappando in contropiede, Shields sfrutta l’ennesima palla persa di De Colo per insaccare l’incredibile bomba del -3 con 32” dal termine.

Dopo un altro errore di Ndiaye, Maodo Lo, tuttavia, fallisce l’ultimo tentativo dal perimetro che sarebbe valso l’overtime. Ndiaye dalla lunetta sigilla l'81-77 conclusivo.

IL TABELLINO

LDLC ASVEL VILLEURBANNE – EA7 EMPORIO ARMANI MILANO 81-77 (22-13, 17-22, 23-21, 19-21).

Asvel: Scott 12, Thomas n.e, Lee 5, Khaudi 4, Lauvergne 17, Luwawu-Cabarrot 7, Jackson 2, De Colo 13, Lighty 3, Ndiaye 9, Yaacov 9. Coach Poupet.

Olimpia Milano: Lo 15, McGruder 9, Poythress, Bortolani, Melli 4, Ricci 4, Hall 19, Shields 9 (9 reb), Hines 11, Voigtmann 6. Coach Messina.

GLI HIGHLIGHTS