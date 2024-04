Euroleague, il derby d'Italia è biancorosso: Olimpia batte Virtus 90-75

Il derby italiano di Euroleague non emette verdetti: l'EA7 Milano travolge in una gara a senso unico la Segafredo Bologna (90-75) ma i risultati dagli altri campi rendono rovente l'ultimo turno di regular season.

All'Olimpia serve una congiunzione astrale molto favorevole, statisticamente improbabile, per centrare il decimo posto: vincere contro il Maccabi (già aritmeticamente settimo) e assistere alle contemporanee sconfitte di Efes (vittorioso con il Fenerbahce e impegnato giovedì con la Stella Rossa) e Partizan (venerdì affronta Valencia che ha appena esonerato l'allenatore Mumbrú affidando la panchina all'assistente Xavi Albert).

Per la Virtus invece diventa decisivo lo scontro diretto con il Baskonia (venerdì a Bologna) per centrare l'ottavo slot ed evitare le forche caudine della necessità di vincere entrambe le gare del play-in. Nelle combinazioni resta in piedi anche la possibilità di vedere il derby ai play-in, dovesse Bologna scendere al nono posto con Milano qualificata da decima.

La partita del Forum è un assolo di Milano. La prima spallata è un 13-0 (20-9 dopo 8') ma la Virtus reagisce con Shengelia (21) e si riporta a -1 (23-24); ma alla seconda ondata Bologna alza bandiera bianca, sprofondando fino al -24 nel terzo quarto. Per Milano eccellenti prove di Mirotic (18), Tonut (15), Melli (13) e Shields (11).

LA PARTITA

La cronaca (Fonte Ufficio Stampa LBA) - In avvio di partita, Belinelli innesca sia Pajola da tre punti che Shengelia in taglio ma le bombe ben costruite per Melli e Tonut mantengono l’equilibrio iniziale sul 7-7. Dopo una coppia di liberi realizzata da Belinelli, Melli manda a bersaglio un’altra bomba, Mirotic sale in cattedra in transizione e un super gioco da tre punti di Poythress in contropiede e un’incursione di Shields sigilla un break di 13-0 a favore dei biancorossi (20-9).

Shengelia interrompe l’emorragia della Segafredo dal post-basso e con una splendida virata verso il ferro, Lundberg si mette in partita con un bell’1vs1 e poi Abass chiude i 10’ iniziali del match realizzando un gran canestro in transizione sulla sirena (22-18 dopo 10’). Dopo un’accelerazione di Hall, Mickey sfrutta la propria versatilità per portare la Virtus sul -1 e poi un botta e risposta tra Polonara e Voigtmann vede prevalere il tedesco con il gioco da tre punti del 29-25.

Al di là di una tripla di Polonara, in seguito, Melli e Mirotic guadagnano e realizzano i liberi del +7 ma Shengelia e Pajola ribattono con la stessa moneta (35-32). Al termine del quarto, Mirotic si fa sentire dall’arco, Shengelia cerca di replicare dalla lunetta ma Shields, con dei tiri liberi, una bomba e un appoggio al tabellone, chiude un break di 11-2 che manda le squadre negli spogliatoi sul 46-34.

In avvio di ripresa, l’EA7 Emporio Armani continua nel suo ottimo momento con Tonut e soprattutto Mirotic inarrestabili, prima che Shengelia voli in contropiede e scuota la Segafredo con il canestro e fallo del 51-37. Grazie a un’incursione di Melli e a una tripla in transizione di Napier, comunque sia, Milano continua a premere sul pedale dell’acceleratore e Tonut porta i padroni di casa avanti anche di 20 lunghezze, prima che Shengelia sblocchi Bologna per il 59-40.

Successivamente, Shields crea spazio dal palleggio per il tiratore Napier e il tagliante Tonut, Hall affonda la schiacciata del +24 e il botta e risposta dall’arco tra Tonut e Belinelli mantiene quasi invariato lo svantaggio di Zizic e compagni (71-50). Al termine del quarto, segna anche Hines per l’Olimpia e poi Polonara realizza la bomba che fissa il punteggio dopo 30’ di partita sul 73-53.

Nell’ultimo periodo, si abbassano le percentuali, da una parte e dall’altra, e l’energia di Polonara e Lomasz rende un minimo il passivo meno amaro per la Segafredo, sebbene poi l’asse Hall – Poythress combini ribadendo il largo vantaggio biancorosso (78-57). Un’affondata di Dunston e una bomba di Dobric, successivamente, rimettono gli ospiti sul -16, prima che Mirotic dal post-basso e il talento di Shields facciano ancora esultare il Forum e un botta e risposta dal perimetro tra Hall e Belinelli mantiene quel gap che rende ininfluenti i muniti conclusivi del match ai fini della contesa, che si chiude sul 90-75.

IL TABELLINO

EA7 EMPORIO ARMANI MILANO – VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA 90-75 (22-18, 24-16, 27-19, 17-22).

Olimpia Milano: Lo 2, Poythress 8, Tonut 15, Melli 13 (4 ast), Napier 8, Ricci, Flaccadori n.e, Hall 8, Shields 11 (5 ast), Mirotic 18 (11 reb), Hines 4, Voigtmann 3. Coach Messina.

Virtus Bologna: Lundberg 2, Belinelli 13, Pajola 7, Dobric 6, Lomazs 2, Shengelia 21, Hackett 1 (5 TO), Mickey 5, Polonara 8 (6 reb), Zizic 5, Dunston 2, Abass 3. Coach Banchi.

GLI HIGHLIGHTS