Euroleague, l'Olimpia chiude la stagione con una sconfitta contro il Maccabi

Termina con una sconfitta l'avventura nell'Euroleague 2023-2024 dell'Olimpia Milano. Sul neutro di Belgrado, la squadra di Ettore Messina viene battuta per 92-86 dal Maccabi Tel Aviv e deve dire addio alle ultime chance di playoff.

Non bastano a Milano i 13 punti di Maodo Lo e i 12 di Shields, mentre delude Mirotic con soli 10 punti, Maccabi trascinato dai 18 punti di Baldwin e dai 14 di Nebo entrambi americani.

In classifica l'Olimpia chiude al 12° posto, mentre il Maccabi chiude la regular season al 7° posto e accedere ai playoff.

LA PARTITA

In avvio di partita, gli israeliani coinvolgono più volte il centro Nebo sul pick and roll ma Tonut in transizione e le triple di Shields e Melli tengono l’Olimpia in scia a Baldwin e compagni (13-8). Successivamente, Napier si mette in partita sfruttando le sue efficienti penetrazioni al ferro replicando colpo su colpo alle iniziative dal palleggio di Brown e Baldwin, prima che Nebo a rimbalzo in attacco e una virata vincente di Rivero firmino il massimo vantaggio locale sul 22-14.

Sul finire del quarto, Ricci realizza una tripla, Voigtmann e Poythress capitalizzano dagli spazi creati nel pitturato da Lo accorciando anche per il -2 Milano, prima che un tap-in di Sorkin sigilli i 10’ iniziali di partita sul 27-23. Con i centri dalla distanza di Webb, Colson e Thomasson, il Maccabi evita di farsi superare, nonostante Tonut e soprattutto Lo salgano di livello ulteriormente con i loro 1vs1 (37-34).

A seguito di un paio di iniziative di Menco e Baldwin, l’EA7 Emporio Armani completa il riaggancio sugli avversari con i primi guizzi di Mirotic e soprattutto sette punti consecutivi di Shields (45-45). Al termine del tempo, Baldwin e Menco realizzano da sotto i tabelloni ma Mirotic è letale nel guadagnare e capitalizzare i liberi che permettono agli ospiti di sorpassare gli avversari sul +3, prima che un tris dalla lunetta di Baldwin chiuda i 20’ iniziali del match sul 52-52.

La ripresa prosegue a ritmi alti e con continui botta e risposta da una parte e dall’altra: Milano sfrutta la fisicità di Melli e soprattutto Poythress a rimbalzo mentre in transizione Baldwin, Colson e Brown tengono vivo il Maccabi sul 61-60. Dopo un bel jumper di Napier, Cohen viene ben trovato dai compagni in transizione e le folate di Cleveland e Rivero fanno premere sul pedale dell’acceleratore per gli israeliani (72-66).

Al termine del periodo, Lo e Voigtmann segnano in transizione ma Webb e una tripla dall’angolo di Sorkin fanno chiudere il terzo quarto sul 77-70 per il Maccabi. Successivamente, proprio Sorkin e una tripla di Blatt spingono i gialloblu avanti anche in doppia cifra, una bomba a testa di Lo e Bortolani cercano di tenere in scia l’Olimpia e poi Voigtmann e Shields falliscono i colpi che avrebbero riportato Milano a un possesso di distanza: ci pensa quindi Brown a sbloccare Tel Aviv con il tiro in corsa dell’87-79 a 3’ e mezzo dalla fine.

A seguito di un alley-oop tra Napier e Voigtmann, Menco sigla la bomba del +9 ma Poythress dalla lunetta e Napier da sotto avvicinano le squadre sul 90-86. Gli ultimi errori dall’arco di Napier, Shields e Ricci costringono Milano alla resa sul 92-86.

IL TABELLINO

MACCABI PLAYTIKA TEL AVIV – EA7 EMPORIO ARMANI MILANO 92-86. (27-23, 25-29, 25-18, 15-16).

Maccabi: Cleveland 3, Webb III 5, Brown 10, Baldwin IV 18, Menco 7, Sorkin 13, Rivero 5, Cohen 4, Thomasson 2, Nebo 14 (9 reb), Blatt 4 (9 ast), Colson 7. Coach Kattash.

Olimpia Milano: Lo 13, Poythress 11 (9 reb), Bortolani 5, Tonut 7, Melli 5, Napier 11 (7 ast), Ricci 5, Flaccadori, Shields 12, Mirotic 10, Hines, Voigtmann 7. Coach Messina.

Note: 57.1-60.6% tiro da due punti, 35-29.7% tiro da tre punti, 83.3-81.3% tiri liberi, 40-35 rimbalzi, 23-14 assist, 17-17 palle perse, 7-12 palle recuperate.

GLI HIGHLIGHTS